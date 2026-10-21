La supuesta aparición de una criatura en el Valle de Juárez, Chihuahua, desató especulaciones sobre el regreso del chupacabras, el cual ya está siendo investigado por Jaime Maussan.

Las imágenes y videos difundidos por el equipo del investigador Jaime Maussan sobre el supuesto chupacabras, generaron dudas sobre su autenticidad y abrieron el debate sobre un posible montaje con inteligencia artificial (IA).

¿El chupacabras de Ciudad Juárez fue creado con IA?

Hasta el momento, no hay un análisis forense público y concluyente que confirme que las imágenes del chupacabras fueron generadas mediante inteligencia artificial, y tampoco existe evidencia científica definitiva que demuestre que se trata de una especie desconocida.

Jaime Maussan revela imágenes de supuesto chupacabras en Ciudad Juárez (Especial)

De acuerdo con los reportes difundidos, las imágenes del chupacabras de Jaime Maussan, mostrarían a un ser de extremidades alargadas y cola extensa que se desplaza por bardas y árboles, y los habitantes de la zona lo relacionaron con presuntos ataques contra gallinas, gallos y conejos.

La controversia también llegó a las redes sociales, pues algunos usuarios plantearon la posibilidad de que el caso fuera similar al fenómeno de Skinwalker, asociado con relatos paranormales y supuestos ataques a animales; sin embargo, estas comparaciones no constituyen pruebas de un origen sobrenatural.

Jaime Maussan revela imágenes de supuesto chupacabras en Ciudad Juárez (Especial)

¿Cómo saber si las imágenes del chupacabras fueron generadas con inteligencia artificial?

Cabe mencionar que, para determinar si las fotografías o videos fueron creados con IA, sería necesario:

Examinar los archivos originales

Sus metadatos

Posibles alteraciones

a consistencia visual entre fotogramas

Jaime Maussan revela imágenes de supuesto chupacabras en Ciudad Juárez (Especial)

Las herramientas de detección automática de imágenes con IA, pueden aportar indicios, pero no ofrecen resultados infalibles.

Por su parte, hay medios que revelan que las autoridades de Ciudad Juárez en Chihuahua no habían confirmado reportes oficiales sobre la presencia de este chupacabras.

Por ahora, la hipótesis de que las imágenes y videos del supuesto chupacabras en Ciudad Juárez fue creado con inteligencia artificial permanece sin confirmar