Te compartimos una oración a San Nicolás Tolentino, patrono de las almas del purgatorio, para rezar este 10 de septiembre.

Si quieres pedir por las almas del purgatorio esta poderosa oración a San Nicolás Tolentino te ayudará.

La oración a San Nicolás Tolentino, patrono de las almas del purgatorio, para rezar este 10 de septiembre

Si quieres rezar la oración a San Nicolás Tolentino, patrono de las almas del purgatorio, hoy 10 de septiembre, la plegaria dice así:

“¡Oh glorioso Taumaturgo y Protector de las almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino!

Con todo el afecto de mi alma te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas,

Consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores,

Vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios. Y a mi, tu devoto siervo, alcánzame, ¡oh gran santo!

La más viva compasión y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas.

Amén."

Rezar (Unsplash)

Las llamadas almas del purgatorio en la Iglesia Católica son los espíritus de personas que necesitan purificarse de imperfecciones y culpas para entrar al cielo.

Por ello, es que la oración a San Nicolás Tolentino sirve para ayudar a las almas del purgatorio a salir de ahí.

Se recomienda hacer la oración a San Nicolás Tolentino tanto de forma individual como en grupo, la intención es la fe que se ponga en la plegaria.

Rezar (Unsplash)

¿Por qué San Nicolás Tolentino es el patrono de las almas del purgatorio?

La iglesia católica celebra cada año el 10 de septiembre a la figura de San Nicolás Tolentino que vivió en el siglo XIII.

Fue gracias a una experiencia mística que San Nicolás Tolentino se hizo patrono de las almas del purgatorio.

El Papa León XIII declaró en 1884 a San Nicolás Toletino como el “patrono de las almas del purgatorio”.

Los testimonios indican que tras una larga jornada de oración, San Nicolás Tolentino estaba durmiendo cuando escuchó la voz de Fray Peregrino.

San Nicolás Toletino (Especial)

Asegurándole que “sufría grandes penas en el purgatorio”, por lo que le pidió ofreciera por él en la santa misa.

Cuando San Nicolás de Tolentino decidió seguir a Fray Peregrino vio una llanura cubierta de almas.

Por ello, el santo decidió ir con su superior que lo exhortó para que celebrara misa para pedir por las almas de purgatorios durante varios días.

Después de siete días, a San Nicolás Tolentino se le apareció nuevamente Fray Peregrino aunque ahora estaba resplandeciente.

Acompañado con otras almas, Fray Peregrino agradeció a San Nicolás Toletino por sus oraciones.