Hoy 1 de septiembre, en el inicio del noveno mes del año, también arrancan las celebraciones para Nuestra Señora de los Remedios.
Por lo que te tenemos la oración a Nuestra Señora de los Remedios por la salud que puedes rezar hoy 1 de septiembre y cualquier día del año.
Rezar hoy 1 de septiembre y cualquier día del año la oración a Nuestra Señora de los Remedios por la salud
A continuación te dejamos la oración a Nuestra Señora de los Remedios por la salud que puedes rezarle a la santa hoy 1 de septiembre o cualquier día del año:
“A ti Madre mía recurro en busca de remedio para los males físicos que padezco, para el peso del dolor en mi alma que no tiene paz, para la angustia, la tristeza, y la desesperanza.
Ayúdame con la gracia del entendimiento de la voluntad de Dios en mi vida, ayúdame a saber qué es lo que Él quiere de mí en medio del dolor que padezco….
Yo pongo todo en tus manos, y me postro ante tus pies para suplicarte que me ayudes. Trae a mi vida la calma que me ayudará a ir por el camino a la santidad.
Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén."
¿Por qué se le reza a Nuestra Señora de los Remedios por la salud hoy 1 de septiembre?
Las celebraciones a Nuestra Señora de los Remedios comienzan el 1 de septiembre, pues principalmente se le conmemora en esta fecha en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Mientras que la fiesta grande a Nuestra Señora de los Remedios por la iglesia católica es el 8 de septiembre.
Asimismo, a Nuestra Señora de los Remedios se le reza por la salud debido a su título, “de los remedios”, como intercesor a las aflicciones, pues en las creencias es intercesora para el consuelo y alivio de las enfermedades, las epidemias o calamidad que cause sufrimiento físico y espiritual.