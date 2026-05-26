NASA presenta ambicioso plan para regresar a la Luna con base lunar en 3 fases

Tal y como lo había previsto este martes 26 de marzo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) presentó su ambicioso plan para regresar a la Luna con la construcción del proyecto Moon Base, una base lunar.

Base lunar de la NASA que se desarrollará en 3 fases para que en 2032 la presencia humana en la Luna sea una realidad sostenible.

Pues en estas fases, la NASA buscará establecer los trabajos para la investigación, construcción y vida en la Luna:

Fase 1 (Exploración): Se enfoca en establecer un acceso confiable con aproximadamente 25 lanzamientos y 21 aterrizajes para identificar zonas de construcción.

Fase 2 (Misiones Tripuladas Iniciales): Aumenta la escala a 27 lanzamientos y 24 aterrizajes, con el objetivo de comenzar visitas tripuladas dos veces al año.

Fase 3 (Presencia Continua): El objetivo de mantener un asentamiento humano permanente y continuo con casi 30 misiones adicionales.

Blue Origin iniciará la construcción de la base lunar en la primera de las tres misiones de la NASA

Entre los detalles para la Moon Base de la NASA, se precisó que será Blue Origin quien iniciará la construcción de la base lunar en la primera de las tres misiones de la agencia en la Luna previstas para desarrollarlas en este mismo 2026:

Moon Base 1 - Blue Moon MkI

Moon Base 2 - Astrobotic Griffin

Moon Base 3 - Nova-C PRISM

La primera misión será con el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark One Endurance, la cual estará dirigirá a la cresta del cráter de Shackleton, en el polo Sur de la Luna.

Seguida de la segunda misión en la que se enviará al Astrobotic Griffin, un satélite terrestre que es un aterrizador diseñado por la empresa estadounidense Astrobotic Technology, mismo que transportará más de 500 kilogramos de carga, incluido un róver, para explorar la superficie lunar.

Mientras que la tercera misión de la NASA para la base lunar se tendrá a cargo de Intuitive Machines e investigará los orígenes de las anomalías magnéticas de la Luna.

Dichas 3 primeras misiones de la NASA serán la fase inicial de la construcción de la base lunar, que prevé el traslado de más de 4 toneladas de material de carga a la Luna repartidos en 25 lanzamientos y 21 alunizajes.

NASA presenta ambicioso plan para regresar a la Luna con base lunar en 3 fases (NASA)

De 2027 a 2032 se desarrollaran las siguientes dos fases de la base lunar de la NASA

Ante las precisiones del arranque de la construcción de la base lunar de la NASA, la agencia precisó que será de 2027 a 2032 cuando se desarrollen las siguientes dos fases para asentar la sustentabilidad de la vida en la Luna.

Durante la segunda etapa de su construcción la base lunar prevé 27 lanzamientos y 24 alunizajes, además del traslado de 60 toneladas de material.

Esto con el objetivo de establecer la infraestructura inicial de la base lunar con misiones tripuladas de manera semestrales, ósea cada 6 meses.

Mientras que en la tercera fase se estiman 29 despegues y 28 alunizajes con capacidad para transportar 150 toneladas de materiales, y la presencia continua de humanos en la Luna.