Jeff Bezos -de 61 años de edad- desafía a Elon Musk tras éxito de cohete Blue Origin.

La empresa espacial Blue Origin dio un gran paso en su competencia con Elon Musk - de 54 años de edad- y SpaceX.

Jeff Bezos avanza en la carrera espacial tras éxito de cohete Blue Origin

El cohete New Glenn de Blue Origin tuvo un aterrizaje controlado exitoso sobre una plataforma marítima que permitirá su reutilización en misiones espaciales futuras.

Con ello, Jeff Bezos estaría cada vez más cerca de SpaceX en la carrera espacial.

Después de diez minutos de haber despegado, la primera etapa del cohete aterrizó sin ningún contratiempo en una plataforma ubicada en la costa de Florida.

Ese hito lo habían logrado las naves Falcon 9, Falcon Heavy y Starship de SpaceX .

Cabe señalar que el cohete de New Gleen mide 98 metros de altura y siete de diámetro.

Por sus dimensiones puede transportar más de 13 toneladas a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO), así como 45 toneladas a la órbita terrestre baja (LEO).

En enero pasado se realizó el lanzamiento del New Glenn; sin embargo, en esta ocasión tuvo éxito en su aterriazje.

De acuerdo con Blue Origin, el cohete está diseñado para 25 vuelos en su primera etapa.

Lo que permitirá a la empresa de Jeff Bezos reducir costos y reutilizar residuos.

Jeff Bezos / Facebook (Jeff Bezos / Facebook)

¿Afecta a Elon Musk el lanzamiento exitoso del cohete Blue Origin de Jeff Bezos?

Pese al exitoso lanzamiento del cohete Blue Origin de Jeff Bezos, SpaceX de Elon Musk continúa a la cabeza de la carrera espacial.

No obstante, Sean Duffy, administrador interino de la NASA, expresó en octubre pasado que Elon Musk se estaba retrasando con respecto a China en la carrera espacial a la Luna.

Además, Duffy explicó que el Gobierno de Estados Unidos abriría a otras empresas el contrato que hizo con SpaceX para llegar a a nuestro satélite.

En ese contexto, Blue Origin podría beneficiarse de la medida y superar a SpaceX, aunque también tendría que competir con Axiom y Boeing.