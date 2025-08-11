La predicción para el 11 de agosto de Mhoni Vidente -de 48 años de edad- prevé una guerra del bien contra el mal.

Y acá te dejamos el video de YouTube de las predicciones Mhoni Vidente de la ‘Segunda Parte del Mes de Agosto’.

Acá el video de YouTube de la predicción de Mhoni Vidente para el 11 de agosto

La predicción para el lunes 11 de agosto de Mhoni Vidente prevé una guerra del bien contra el mal.

Mhoni Vidente compartió el video de YouTube de la ‘Segunda Parte del Mes de Agosto’ en su canal oficial:

Y de acuerdo con la pitonisa cubana, esta guerra del bien contra el mal provocará golpes de Estado, cambios de conciencia y muchos cambios climáticos.

Por lo que durante esta segunda mitad del octavo mes del año, Mhoni Vidente advirtió sobre huracanes en el océano Atlántico.

Este desastre natural estará afectando en su camino a:

Jamaica

Islas Caimán

Cancún

Yucatán

Además de este huracán, el que describió como el “uno de los más potentes en la historia de la humanidad”, Mhoni Vidente señaló que habrá un sismo en el mar Caribe.

Ante estos inminentes cambios que habrá y que afectarán a diferentes del mundo, Mhoni Vidente recomendó a sus seguidores estar preparados.

¿Cuándo comienza el fin de la humanidad según Mhoni Vidente?

Tras predecir la guerra del bien contra el mal, Mhoni Vidente habló sobre la existencia de vida inteligente fuera de la tierra y los motivos de su desconocimiento.

Y de acuerdo con Mhoni Vidente, los extraterrestres no se presentan en la Tierra debido a “La ley del Big Bang”.

Esta ley implicaría que cada sociedad que ha existido en el universo cumple con un ciclo en el que acaba autodestruyéndose debido a un descuido de su planeta y constantes avances tecnológicos.

Por lo que en este sentido, Mhoni vidente recordó que el “cataclismo total de la humanidad empieza el 13 de mayo de 2031 hasta el 2066”.