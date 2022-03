Maestro reconoce en su asaltante a su alumno; “te conozco desde los 11 años”, le dice mientras le arrebata sus pertenencias.

Julio Ferrari es el protagonista de la lamentable historia, se trata de un maestro residente de Tucumán, Argentina, que reconoció a su alumno durante un asalto.

Fue el pasado viernes 4 de marzo cuando al maestro sufrió un asalto por parte de dos sujetos y mientras estacionaba su motocicleta; uno de ellos era su alumno.

“Yo no le quería entregar la mochila porque le decía que no le servía, pero allí hicieron el primer disparo”

Mientras uno le apuntaba con una arma , el otro le arrebataba una mochila y un teléfono celular que el maestro se resistió a entregar.

En consecuencia, intentaron dispararle pero la bala no salió . En palabras del maestro, los asaltantes portaban una pistola vieja.

Fue en ese momento que el maestro vio a los ojos a uno de sus asaltantes, descubriendo que se trataba de uno de sus alumnos.

Julio Ferrari, un maestro de Argentina, narró en televisión el terrible momento en que reconoció en su asaltante a uno de sus alumnos, a quien conocía desde los 11 años.

Al negarse a entregar sus pertenencias, descubrió que uno de los asaltantes era su alumno, por lo que comenzó a perseguirlo .

Durante la persecución, el maestro le gritó: “ Fuiste mi alumno , no me hagas esto por favor ”. En ese instante, el joven tiró la mochila y siguió de largo.

Posteriormente, al alumno contactó al maestro arrepentido y con el afán de ofrecerle una disculpa, le dijo que recuerda todas las veces que lo ayudó.

Asimismo, el alumno expresó a su maestro que, a pesar de su error, lo quiere mucho como a un amigo , prometiéndole que una situación así no se repetirá.

En consecuencia, al maestro dijo en televisión que como sociedad debemos hacernos responsables por el consumo normalizado del alcohol , que termina llegando de manera natural a los jóvenes.

“Quería pedirle perdón con todo mi corazón por lo que hice. Yo nunca lo reconocí. Ahora me acuerdo que usted me ayudó mucho y yo lo quiero a usted, porque me aconsejó, me ayudó y yo lo quería como un amigo”

Alumno.