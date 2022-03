Le roban su chamarra de piel y descubre a la culpable comiendo tacos a su lado. El final de la tragedia es mejor de lo que imaginas.

Una usuaria de Twitter compartió lo que vivió en una ida al antro: le robaron una chamarra de piel a la que le tenía mucho aprecio.

Pensando que había perdido para siempre la prenda, un “milagro” hizo que la culpable del robo finalmente devolviera la chamarra de mala gana .

Presume boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ en Facebook y le roban el código QR

Anet Cortez, como se identifica en Twitter, compartió la trágica historia de cómo le robaron una chamarra de piel en el antro.

La joven, que vive en Monterrey, le tenía un gran aprecio a dicha prenda, pues había sido un regalo de su abuelita.

“Ayer me robaron mi chaqueta de cuero en el antro (...) me la regaló mi abuelita”, contó.

Resulta que la protagonista de esta historia pensó que había perdido para siempre la chamarra , así que salió del antro con frío y tristeza en el corazón.

Al término de la fiesta, fue a los tacos a cenar y a tratar de olvidar el robo de su chamarra de piel. Sin embargo, un “milagro” la sorprendió.

Una internauta denunció el robo de su chamarra de piel en un antro, abriendo un hilo de Twitter que se hizo viral.

En un final inesperado de la historia, la joven encontró a la culpable del robo en el lugar que menos imaginó.

La joven estaba cenando tacos cuando, de repente, vio a su lado a otra mujer usando la chamarra de piel que le acababan de robar.

Sí. La culpable del robo también estaba en los tacos y para nada esperó que sería descubierta.

La historia de Anet Cortez se hizo viral rápidamente, recibiendo un sinfín de comentarios para que contara la “tragedia completa”.

Finalmente, la joven confesó cómo se dio cuenta que esa chamarra era suya .

Anet Cortez, la joven a quien le robaron una chamarra de piel en el antro, encontró a la responsable comiendo tacos y la enfrentó.

Segura de que esa chamarra era la suya, la joven le pidió que le regresara la prenda. Y claro que la susodicha se negó a devolver lo que robó .

“La ladrona (...) estaba a lado de mi mesa en el antro. Se la pedí súper amable y le dije hasta la marca y (...) la morra no me la quería dar.”

Para sorpresa de todos, la tragedia tuvo un final feliz. Entre palabras y amenazas, la dueña pudo recuperar su chamarra y triunfar.

Aunque eso sí, recibió un insulto final de la responsable del robo:

“Le tuve que exigir que me la diera o si no, no la iba a dejar ir, me la dio (...) y me dijo que ‘te hace más falta a ti que a mi.”

Usuaria de Twitter