Prepárate para la Luna de Cosecha 2026. Acá te compartimos fecha y hora para verla en México.

Los eventos astronómicos de septiembre cierran con la imperdible primera Luna llena del otoño.

Fecha y hora para ver en México la Luna de Cosecha 2026

La Luna de Cosecha 2026 está programada para el sábado 26 de septiembre a las 18:29 horas, tiempo del centro de México.

El fenómeno lunar se apreciará en toda la República Mexicana y se notará a simple vista ofreciendo un espectáculo en el cielo nocturno.

Luna de Cosecha 2026 (Guzmán Barquín / Unsplash)

La mejor forma de ver a Luna de Cosecha es alejarse de la contaminación lumínica y árboles que pueden afectar la observación.

Lo destacado del evento astronómico es que nuestro satélite estará muy cerca de Saturno y Neptuno.

En el caso de Saturno, este podrá observarse a simple vista, mientas que para Neptuno se requiere equipo especial como binoculares o telescopio.

¿Por qué se llama Luna de Cosecha?

La Luna de Cosecha es la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Se caracteriza por salir a la misma hora durante varias noches.

Su nombre surgió en la antigüedad, donde los agricultores aprovechaban su brillo para trabajar en el campo hasta tarde.

En diferentes culturas del mundo, la primera Luna llena de otoño ha sido llamada de distintas maneras. Se le conoce también como:

Luna de la Cosecha del Maíz

Luna de la Cebada

Luna de Otoño

Luna del Vino

Luna de las Nueces

Luna del Ganso Nival