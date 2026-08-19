¿Listo para la Luna de Sangre 2026 en México? Te damos la fecha y hora para ver el eclipse lunar de agosto.

El calendario de eventos astronómicos del mes de agosto destaca porque ocurrirá un eclipse parcial de Luna visible en todo nuestro país.

Fecha y hora para ver la Luna de Sangre 2026 en México

El eclipse lunar está programado para la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto.

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna de Sangre tendrá cinco fases en estos horarios:

Comienzo del eclipse prenumbral: jueves 27 de agosto a las 19:23 horas

Comienzo del eclipse parcial: jueves 27 de agosto a las 20:33 horas

Máximo del eclipse: jueves 27 de agosto, a las 22:12 horas

Fin del eclipse parcial: jueves 27 de agosto, a las 23:51 horas

Fin del eclipse prenumbral: viernes 28 de agosto, a las 01:01 horas

Eclipse lunar (Unsplash)

El punto máximo del eclipse lunar llegará a las 22:14 horas, tiempo del centro de México.

Durante el fenómeno, se observará a la Luna con un color rojizo debido a que la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra y filtra los tonos azules, dejando pasar los rojos y anaranjados.

De ahí que se use la expresión popular “Luna de sangre” para designar al evento astronómico.

Recomendaciones para disfrutar del eclipse lunar de agosto

Si quieres disfrutar del eclipse lunar de agosto, te sugerimos lo siguiente:

Puedes ver directamente el fenómeno sin necesidad de lentes especiales

Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica

Utiliza ropa cómoda y abrigadora para el evento astronómico

Si tienes, lleva binoculares o telescopios básicos