Atención a los amantes de la astronomía y todos aquellos que les gusta mirar el cielo porque estos son los eventos que no te puedes perder:

Táuridas del sur: 4 y 5 de noviembre

Superluna del Cazador: 5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre

Leónidas: 17 y 18 de noviembre

Luna Nueva: 20 de noviembre

Eventos astronómicos de noviembre 2025 en México: Táuridas del sur

Los días martes 4 y miércoles 5 de noviembre el cielo se verá adornado por la caída de las Táuridas del sur.

Estas son una lluvia de meteoritos que se caracterizan por ser lentos y brillantes. Estos escombros espaciales provienen de cometa 2P/Encke.

Lluvia de meteoritos (Uns)

Eventos astronómicos de noviembre 2025 en México: Superluna del Cazador

El miércoles 5 de noviembre podrá verse en el cielo de México la Superluna del Cazador.

La principal característica de este evento es que se trata de la Superluna más grande y brillante del 2025.

Superluna (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

Eventos astronómicos de noviembre 2025 en México: Táuridas del Norte

Los días martes 11 y miércoles 12 habrá una segunda lluvia de meteoritos conocida como las Táuridas del Norte.

Expertos señalan que el brillo de estos fragmentos tienen un brillo particular y se espera la caída 5 meteoros cada hora.

Lluvia de meteoros (NASA/Bill Ingalls)

Eventos astronómicos de noviembre 2025 en México: Leónidas

La lluvia de meteoros anual conocida como las Leónidas tendrá lugar los días lunes 17 y martes 18 de noviembre.

De acuerdo con los expertos, se espera poder observar de a 15 meteoritos por hora.

Lluvia de meteoros (NASA)

Eventos astronómicos de noviembre 2025 en México: Luna Nueva

El mes de noviembre en México cierra con la Luna Nueva, misma que se verá el jueves 20 de noviembre.

En esta fase, la Luna se encuentra justo en medio del Sol y la Tierra, marcando así el inicio de un nuevo ciclo lunar.