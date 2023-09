Al aparecer abra pelea de swifties y colapso en Cinépolis, así los memes auguran qué pasará hoy en la preventa de The Eras Tour Film de Taylor Swift.

Sin importar que sea una proyección en cines del The Eras Tour Film de Taylor Swift, los boletos en Cinépolis están siendo un objeto del deseo entre miles de swifties en México.

Por los que los memes parecieran ser Nostradamus, debido a que ya auguran que estará pasando en la preventa y hasta la hora en que llegue a las salas de cine el próximo 13 de octubre el The Eras Tour Film.

Los memes de Cinépolis auguran qué pasará entre los swifties hoy en la preventa de The Eras Tour Film de Taylor Swift (Especial)

Peleas y hasta agarrones del pelo es lo que los memes ven hoy en la preventa de The Eras Tour Film de Taylor Swift con los swifties.

Los swifties han demostrado que su amor por Taylor Swift -de 33 años de edad- es desbordante, por lo que sí deben ser intensos lo serán.

A esto, los memes ya auguraron que habrá peleas y hasta agarrones de pelo entre swifties con tal de conseguir un boleto del The Eras Tour Film de Taylor Swift.

swifties cuando cinépolis libere las entradas del eras tour pic.twitter.com/GCxUN7rglx — ramsi (@ErickRamses73) August 31, 2023

Y hasta amenazas con amor para Cinépolis de parte de las swifties, pues aseguran que “por favor no les falle o colapse la página, porque no sabe la que les esperará”, sin embargo, agradecen el The Eras Tour Film de Taylor Swift en cines.

Mientras que otros memes más ya vieron como Cinépolis se regocijará con todo lo que ganará de las swifties que solo buscarán hasta morir un boleto del The Eras Tour Film de Taylor Swift.

Los memes de Cinépolis ya también auguran lo que pasará el día del estreno de The Eras Tour Film de Taylor Swift

La preventa de boletos no se compara con lo que pasará entre swifties el día del estreno de The Eras Tour Film de Taylor Swift, pues los memes ya auguran lo que veremos en redes sociales desde Cinépolis.

A lo que los memes ya vieron lo que pasará a la hora de la venta de palomitas y el mech conmemorativos de The Eras Tour Film de Taylor Swift, pues las “swifties sacaran las uñas” con tal de conseguirlo.

Asimismo, en el lado amable, las swifties e starán repartiendo un y mil friendship bracelets durante el The Eras Tour Film de Taylor Swift mientras corean todas las canciones de la cantante de pop.

Los swifties entrenando para tener el vaso conmemorativo de la proyección del concierto de Taylor Swift en Cinépolis #TSTheErasTourFilm pic.twitter.com/iFhhqmTR37 — sabesqueeresmexicano 🇲🇽 (@sabesqueeresmx) August 31, 2023

yo golpeando a los hombres cuando suene the man en the eras tour de cinepolis pic.twitter.com/ZKS5KWNmWC — pequeño (@pequeeno_) August 31, 2023