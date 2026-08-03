Un equipo de la Universidad de Princeton, de Estados Unidos ha sido testigos de uno de los resultados más sorprendentes de un estudio en la tierra, tras haber enterrado miles de toneladas de cáscaras de naranja hace ya 30 años.

Pues a finales de la década de 1990, los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs junto a la juguera Del Oro impulsaron enterrar 12 mil toneladas de cáscaras y pulpa de naranja en un pastizal degradado del Área de Conservación Guanacaste (ACG), Costa Rica.

Proyecto con el que buscaban restaurar un ecosistema deteriorado de manera ecológica y reutilizando residuos agrícolas para regenerarlo.

Sin embargo, el proyecto se vino abajo y en el olvido, luego de que otra juguera de la competencia, TicoFruit demandó a Daniel Janzen y Winnie Hallwachs y a Del Oro de estar contaminando el parque nacional, haciendo que el Tribunal Supremo de Costa Rica fallara a su favor.

Hace 30 años enterraron miles de toneladas de cáscaras de naranja y el resultado sorprende (Winnie Hallwachs y Dan Janzen)

Toneladas de cáscaras de naranja hicieron de pastizal degradado un gran bosque

Tras quedar en el olvido el área donde los investigadores enterraron miles de toneladas de cáscaras de naranja, en 2013 el investigador Timothy Treuer decidió regresar al sitio, para comprobar lo inesperado.

Pues el pastizal degradado no era el mismo, ya que se había convertido en un bosque denso que abrirse paso requería atravesar muros de lianas y maleza, y que apenas pudo reconocer gracias a un cartel que lo señalaba.

Tras esto, han sido varios los científicos que han regresado al lugar para comprobar la milagrosa recuperación de la tierra gracias a miles de toneladas de cáscaras de naranja.

Sin embargo, la forma en la que miles de toneladas de cáscaras de naranja pudieron recuperar la tierra es un misterio, debido a que se desconoce el mecanismo que desencadenó para su restauración.