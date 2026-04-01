La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de Estados Unidos ordenó el retiro de varios chocolates vendidos en línea tras detectar que contenían ingredientes similares al Viagra sin declararlos en la etiqueta.

Los productos de la empresa Gear Isle, como Gold Lion Aphrodisiac Chocolate e Ilum Sex Chocolate, fueron retirados voluntariamente al confirmarse la presencia de sildenafil y tadalafil, fármacos para tratar la disfunción eréctil.

FDA retira chocolate tipo Viagra por contener medicamentos no declarados (FDA)

La FDA advirtió que el consumo de ingredientes similares al Viagra sin supervisión médica puede provocar reacciones graves, incluso potencialmente mortales, en ciertos pacientes.

Retiran chocolate con ingrediente tipo Viagra por riesgo “mortal” en Estados Unidos

La FDA advirtió del retiro de chocolates tipo viagra de la empresa a empresa Gear Isle llamados Gold Lion Aphrodisiac Chocolate e Ilum Sex Chocolate, los cuales se vendían como afrodisiacos pero sin declarar los fármacos sildenafil y tadalafil.

El principal riesgo es que estos ingredientes que no estaban indicados en la etiqueta, por lo que los consumidores podrían ingerirlos sin saberlo, y los cuales tienen efectos severos en la salud.

FDA retira chocolate tipo Viagra por contener medicamentos no declarados (FDA)

De acuerdo con la agencia, advierte que el sildenafil, principio activo del Viagra, puede provocar una caída significativa de la presión arterial, especialmente si se combina con medicamentos con nitratos usados en enfermedades cardíacas.

Por lo que se alertó que de consumirlos juntos y sin saberlo, puede provocar una reacción que es potencialmente mortal en ciertos pacientes.

¿Dónde se vendía el chocolate tipo Viagra?

Los chocolates eran comercializados como suplementos dietéticos afrodisiacos y se distribuían principalmente por internet en todo Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo de que lleguen a consumidores sin controles adecuados.

Es por eso que las autoridades sanitarias recomendaron:

No consumir el chocolate bajo ninguna circunstancia

Devolver el producto para obtener un reembolso

Consultar a un médico si se presentan efectos adversos

Hasta ahora, no se han reportado casos graves asociados a estos chocolates, pero el riesgo persiste debido a la presencia de medicamentos no declarados.

Este caso del chocolate tipo Viagra que ha sido retirado, se suma a otros retiros recientes de productos “naturales” o de mejora sexual que en realidad contienen fármacos ocultos, lo que la FDA considera una práctica peligrosa y engañosa para los consumidores.

Las autoridades reiteran que cualquier producto con efectos tipo Viagra debe estar regulado y supervisado médicamente, no vendido como simple chocolate o suplemento.