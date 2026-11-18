Aeroméxico se sumó a las reacciones por el supuesto pterodáctilo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con una publicación en redes sociales que aludió al avistamiento viral en sus canales oficiales.

En el mensaje, la compañía reportó que desde un vuelo con destino a la ciudad fronteriza habían presenciado un avistamiento del lado derecho del avión.

La imagen que acompañó el texto muestra una figura alada junto a la aeronave, en una referencia humorística al supuesto animal prehistórico que circula en internet.

Aeroméxico no se queda atrás con el supuesto avistamiento de pterodáctilo en Ciudad Juárez (Captura de pantalla)

¿Qué se sabe del supuesto pterodáctilo de Ciudad Juárez?

El caso comenzó con un video de una cámara de seguridad en Anapra, fechado el 29 de octubre de 2026, que captó una silueta durante la noche.

La grabación dura aproximadamente un segundo y medio y muestra una figura voladora que, según la versión difundida, avanzaba en dirección a El Paso, Texas.

El material ganó notoriedad nacional después de que Jaime Maussan lo retomara en su programa No Humano y planteara que podría tratarse de un pteranodón.

¿Pterodáctilo en Ciudad Juárez? Protección Civil aclara qué animal voló (especial )

Posteriormente circuló otro video, grabado por un residente cerca del Aeropuerto Internacional Abraham González, donde también se observa una figura voladora de gran tamaño.

Las imágenes provocaron bromas en redes sociales, donde usuarios bautizaron el fenómeno como Juaritos Park; el museo interactivo La Rodadora también participó en la tendencia.

Sin embargo, Sergio Rodríguez, titular de Protección Civil Municipal, descartó que se tratara de un animal prehistórico y pidió evitar la difusión de desinformación.

Especialistas señalaron que los pterosaurios desaparecieron hace 66 millones de años y consideran probable que la silueta corresponda a un ave, distorsionada por la iluminación y perspectiva.