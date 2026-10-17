El Tesla Roadster de Elon Musk sorprendió al volar durante su presentación en las instalaciones de SpaceX en Texas, Estados Unidos.

Las maniobras aéreas del auto deportivo eléctrico de Tesla de inmediato generaron ingeniosos memes en redes sociales que ya se imaginaron cómo será conducirlo en México.

Los Tesla Roadster en la México-Cuernavaca pic.twitter.com/5PoBYhLg2C — Rhevolver (@Rhevolver) October 16, 2026

Los mejores memes por el Tesla Roadster de Elon Musk que vuela

En redes sociales como X (anteriormente Twitter) han comenzado a circular memes por Tesla Roadster de Elon Musk.

Los usuarios ya plasmaron en imágenes lo que ocurrirá cuando tengan su auto volador de Tesla al momento de llegar al trabajo.

Memes por el Tesla Roadster de Elon Musk que vuela (Especial)

Incluso, los memes no dejaron pasar la oportunidad para recordar que en el contexto de México y Latinoamérica, el Tesla Roadster de Elon Musk que vuela deberá adaptarse al clásico “viene, viene”.

También a los limpiaparabrisas y delincuencia que suele haber durante los viajes en avenidas.

Memes por el Tesla Roadster de Elon Musk que vuela (Especial)

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Las redes sociales también aseguraron que México también tendrá su propia versión del Tesla Roadster de Elon Musk que vuela, gracias al Olinia.

Memes por el Tesla Roadster de Elon Musk que vuela (Especial)

De igual manera, los memes recordaron que el Tesla Roadster de Elon Musk ya había sido previsto.

Memes por el Tesla Roadster de Elon Musk que vuela (Especial)

Y se pusieron creativos al exponer la forma en que los autos voladores de Tesla podrían enredarse al volar por las calles de nuestro país.

Memes por el Tesla Roadster de Elon Musk que vuela (Especial)

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