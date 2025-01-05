¿Quién es Ximena Hilton? La influencer y revendedora de Rosca de Reyes de Costco, se hizo viral en redes sociales debido a que presumió un tráiler con más de 800 roscas.

A unos días que en México se lleve a cabo la celebración por el Día de Reyes, el tema de las roscas y los revendedores vuelve a inundar las redes sociales.

En medio de las opiniones en contra y a favor de quienes compran las piezas para revenderlas, la influencer y ex candidata a diputada local, Ximena Hilton, se hizo viral.

Lo anterior debido a que de cara a los festejos del 6 de enero, la revendedora de Rosca de Reyes de Costco presumió un tráiler con más de 800 roscas.

Pero, ¿quién es Ximena Hilton? Te contamos los siguientes detalles sobre la revendedora que está en el centro de la polémica por comprar una gran cantidad de Roscas de Reyes de Costco:

¿Quién es Ximena Hilton?

¿Qué edad tiene Ximena Hilton?

¿Quién es el esposo de Ximena Hilton?

¿Qué signo zodiacal es Ximena Hilton?

¿Cuántos hijos tiene Ximena Hilton?

¿Qué estudió Ximena Hilton?

¿En qué ha trabajado Ximena Hilton?

Ximena Hilton presume que compró más de 800 Roscas de Reyes de Costco para revender (Facebook )

¿Quién es Ximena Hilton?

Previo a la celebración del 6 de enero, la influencer Ximena Figueroa Tene, mejor conocida en redes como Ximena Hilton, se hizo viral por comprar una cantidad inusual de Roscas de Reyes de Costco.

Lo anterior debido a que la revendedora presumió a través de varios videos y fotos, que compró más de 800 roscas, con las cuales incluso dejó ver que llenó todo un tráiler.

A pesar de que su nombre ha comenzado a resaltar en redes e incluso en ciertos medios de comunicación, no es la primera ocasión en la que Ximena Hilton se vuelve parte de la noticia.

En 2021, Ximena Hilton se postuló como candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputada en el congreso de Colima, siendo la primera aspirante transgénero en el estado.

Sin embargo, la influencer que ahora es criticada por su actividad como revendedora de Roscas de Reyes de Costco, no logró ganar la contienda y desde entonces se separó de la política.

¿Qué edad tiene Ximena Hilton?

Pese a que por ser influencer suele compartir contenido relacionado con su entorno personal, además de que fue candidata a un cargo público, algunos datos de Ximena Hilton son desconocidos.

Tal es el caso de su fecha de nacimiento, por lo que tampoco se puede saber qué edad tiene la revendedora de Rosca de Reyes de Costco que presumió un tráiler con más de 800 piezas.

Ximena Hilton (figueroa.ximema / Instagram)

¿Quién es el esposo de Ximena Hilton?

A partir de las publicaciones que Ximena Hilton ha compartido de forma reciente en sus redes sociales, se podría establecer que la influencer no tiene esposo, pero sí una pareja sentimental.

En torno a ello, en los posts que ha difundido en su cuenta de Instagram durante los meses previos, aparece en compañía de un hombre a quien se le identifica en la plataforma como Romario.

Ximena Hilton y su pareja (figueroa.ximema / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Ximena Hilton?

Aun cuando no se cuenta con el dato de la fecha de nacimiento de Ximena Figueroa Tene, se puede establecer que la influencer festeja sus cumpleaños los días 19 de marzo.

Es decir que la revendedora de Rosca de Reyes de Costco que se hizo viral en redes sociales por presumir un tráiler con más de 800 roscas, sería del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Ximena Hilton?

De acuerdo con las publicaciones en sus perfiles de redes sociales, la influencer y ex candidata a una curul en el congreso del estado de Colima, Ximena Hilton, no tiene hijos.

¿Qué estudió Ximena Hilton?

En lo que respecta a la formación académica de Ximena Hilton, no existe información disponible para consulta pública, por lo cual no se sabe cuál es el grado de estudios de la influencer.

En una revisión en el Registro Nacional de Profesionistas, se podría descartar sin precisión, que la revendedora de Rosca de Reyes de Costco cuente con formación a nivel universitario.

Ximena Hilton (figueroa.ximema / Instagram)

¿En qué ha trabajado Ximena Hilton?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Ximena Hilton, en reportes periodísticos se hace mención de diversas ocupaciones, por lo que se puede señalar que ha trabajado en lo siguiente:

Candidata a diputada local por el distrito XI de Manzanillo, Colima, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Estilista y empresaria en el campo de la belleza

Deportista reconocida en Manzanillo, pues ha formado parte de diversos equipos de voleibol

Emprendedora en la reventa de productos, como las roscas de reyes

Ximena Hilton, revendedora de la Rosca de Reyes de Costco, dice que ya fue por más piezas

Ximena Hilton hizo un segundo anuncio sobre la Rosca de Reyes de Costco debido a que logró revender las 800 piezas que compró, hecho que generó críticas en redes sociales por el precio de 550 pesos por las roscas que originalmente contaban con un valor de 380 pesos en Costco.

Sin embargo, luego del primer pedido, Ximena Figueroa anunció haber conseguido 120 roscas más en Costco de Puerto Vallarta “para todos los que no alcanzaron”. En ese sentido, explicó que la entrega de estos productos comenzó ayer 4 de enero y finalizará hoy domingo 5 de enero.

Ximena Hilton; Ricardo Salinas Pliego defiende a revendedora de Rosca de Reyes de Costco: “Si no les gusta escojan otra”

Ricardo Salinas Pliego salió en defensa de Ximena Hilton, revendedora de la Rosa de Reyes de Costco que generó polémica por comprar 800 piezas en la tienda, dejando así los anaqueles vacíos.

El magnate entró en esta discusión el 4 de enero, luego de que un usuario de X criticó las acciones de Ximena Figueroa, situación por la que señaló al modelo económico capitalista como responsable de la lógica de la revendedora de la Rosa de Reyes:

“El choque ideológico es inevitable. El capitalismo dice: “Si no puedes pagar $800 por una rosca revendida, no trabajaste lo suficiente”. El socialismo responde: “El acceso igualitario a la rosca debería estar garantizado, mi compa”. Y mientras tanto, el mexicano promedio observa desde las gradas, tomando café con una rosca de Aurrera, porque no piensa pagar esa barbaridad” Usuario de X

“Me parece sorprendente tanto pleito y tanta filosofía barata, por la rosca”, respondió unas horas después de que fuera publicado este mensaje en redes sociales, y agregó:

“Si no les gusta escojan otra, si no les alcanza no la compren, y por último… hagan con su rosca lo que les dé su gana, si ustedes la quieren regalar, revender o rifar, pues allá ustedes y listo!” Ricardo Salinas Pliego

Ximena Hilton: Revendedora de Rosca de Reyes de Costco se hizo viral por presumir tráiler con más de 800 roscas

El pasado jueves 2 de enero, Ximena Hilton compartió por medio de su perfil de Facebook, una publicación que dejó sorprendidos a muchos usuarios de redes sociales.

Así ocurrió debido a que en su post, Ximena Figueroa Tene mostró que en su faceta como revendedora de Rosca de Reyes de Costco, este 2025 va a ir con todo.

Y es que en la publicación, la influencer y ex candidata al congreso de Colima, presumió que para su negocio de reventa de Rosca de Reyes del Costco, se hizo de un tráiler con más de 800 roscas.

En torno a ello, Ximena Hilton indicó que para poder adquirir el inusual volumen de piezas de roscas, tuvo que recurrir a tres distintas sucursales de la cadena de tiendas de venta por mayoreo.

En particular porque resaltó que ella fue la culpable de la escasez de roscas de los tiendas Costco que se ubican en las ciudad de Guadalajara, Manzanillo y Cihuatlán, lo cual presumió en varios videos.