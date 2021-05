Una joven residente de Argentina compró el carro de sus sueños, pero recibió cientos de burlas en redes sociales por tratarse del Fiat 128 ; un auto de los años 60′s.

Luli Basile , de 21 años, compartió emocionada la alegría que representó hacerse por fin del carro del que se enamoró cuando era una niña.

Comprarlo no significó sólo dar con él, sino 16 años de esfuerzo y de llegar a pensar que quizá nunca juntaría el dinero necesario. Pero lo consiguió, y en medio de una pandemia.

Para la joven, este año ha sido realmente difícil, pues tuvo que enfrentar problemas de salud que no hicieron más que posponer sus metas y generarle dudas sobre sí misma.

Luli Basile, la joven que compró el carro de sus sueños, recibió crueles burlas en redes sociales por haber adquirido un auto viejo. Sin embargo, las reacciones hicieron su foto viral.

“¡Es como elogiar a alguien que está feliz porque llegó a comprarse una tele 14 de tubo!”, “Te regresaste a 1985 y tomaste una foto con el carro que iba tu viejo a la escuela”.

“Uno se equivoca mucho cuando no escucha a su corazón, porque no hay nada peor que no tirarse a pileta por lo que a uno le da vida”

Luli Basile, argentina.