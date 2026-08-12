Oficialmente el pan dulce mexicano fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Este reconocimiento tuvo lugar durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura capitalina y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares (Canainppa) impulsaron la iniciativa que hoy es histórica para el gremio panificador mexicano.

Se busca que el pan dulce mexicano también sea reconocido por la UNESCO

El siguiente paso para que el pan de dulce mexicano sea Patrimonio Cultural Inmaterial, es que la declaratoria sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de septiembre próximo.

Por su parte, la Canaippa también presentó una solicitud para que la UNESCO reconozca como Patrimonio Cultural la tradición del pan dulce mexicano.

pan dulce (Redacción El Deforma)

De acuerdo con la organización, la petición ya fue presentada ante la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de México.

Fue a través de redes sociales que la Canaippa compartió el nuevo reconocimiento que promueve una de las tradiciones más arraigadas del país.

Del mismo modo, reconocieron que la industria del pan en México cuenta con más de 80 años de historia que respaldan el nombramiento como patrimonio cultural.

Canaippa declaró a su vez que este día es histórico para la panadería mexicana, esto gracias que se amplia la visibilización del oficio de panadero.

A su vez, la organización recordó que la cultura panadera debe ser preservada y transmitida de generación en generación.