El cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, la noche del jueves 28 de mayo.

Tras los hechos, un comunicado de la empresa confirmo que todos los miembros del personal se encontraban a salvo.

Por su parte, el magnate Jeff Bezos envió un mensaje tras la explosión del cohete para confirmar la integridad del personal y anunciar que pronto se retomará el proyecto.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Blue Origin abre investigación por explosión del cohete New Glenn

Jeff Bezos reveló que aún es “demasiado pronto” para determinar qué fue lo que causó la explosión del cohete New Glenn.

La versión oficial de Blue Origin es que se “experimentó una anomalía” durante las pruebas de encendido del cohete.

Bezos confirmó que una investigación será abierta para determinarse las causas que llevaron al accidente.

Por lo que se aprecia en las imágenes del momento, la explosión causó un fuerte estruendo y tiñó el cielo nocturno de naranja durante algunos segundos.

Testimonios aseguran que el estallido se sintió en viviendas cercanas.

Explosión de New Glenn (Captura de video)

Del mismo modo, el magnate y dueño de Blue Origin garantizó que conforme avance la investigación irán revelando los detalles de lo ocurrido.

“Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla.Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”. Jeff Bezos

El New Glenn era un cohete con una misión programada para el próximo 4 de junio.

Esta consistiría en lanzar 48 satélites para el servicio de internet Leo de Amazon. Cabe destacar que ninguno de los satélites estaban a bordo del cohete al momento del accidente.