No. No es tu internet y tampoco tu teléfono, lo que está pasando es que YouTube falló hoy, pues se reporta que se registran problemas en aplicación y sitio web.

Si al buscar videos en la popular plataforma no has podido acceder a ellos, te contamos que se debe a que hoy 15 de octubre se registran problemas en YouTube.

Así se puede comprobar en el portal de monitoreo de servicios digitales, Downdetector, en el que se muestra que hay un alza en los reportes por fallas.

Sobre lo que está ocurriendo con YouTube, se ha comprobado que tanto en el sitio en línea como su versión para dispositivos móviles, se arrojan diversos mensajes de error.

Fallas en YouTube (Especial)

Nota en desarrollo. En breve más información...