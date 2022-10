La bailarina Pam Maruri denunció en TikTok y de forma penal al residente Memo Rivas , luego de que este le fuera infiel, le destruyera el autoestima y la intentara estafar.

La historia de la bailarina y el residente se convirtió en la más viral de TikTok por el narcisismo y el abuso empleado por él joven hacia su víctima.

Sin embargo, está narrada en 18 partes, por lo que aquí te traemos un resumen de la historia de la bailarina y el residente, plagada de mentiras, infidelidad, descaro y tristeza que ha desatado la furia de miles de personas dentro y fuera de TikTok.

Bailarina expone a residente en TikTok (TikTok)

Pam Maruri, una bailarina de Guadalajara, vivió la peor experiencia de su vida tras casarse con un residente originario de El Salvador que le fue infiel y la intentó estafar.

La pareja salió por 8 años y, según contó la joven, nunca vio banderas rojas ni violencia dentro de su relación, por lo que jamás intuyó lo que pasaría.

Se conocieron en 2013 en Quintana Roo, pero para entonces él aún no era residente sino un estudiante de medicina y ella ya una bailarina de la compañía del Estado.

“Su mirada no decía nada, era completamente fría, como si fuera un extraño” Bailarina Pam Marur.

Memo Rivas, residente infiel (Twitter)

Como él aún no tenía trabajaba, ella vio por todos los gastos no sólo de la relación, sino también los de él . Además, desde un inicio se convirtió en el vínculo de comunicación entre él y su familia, pues no se llevaba muy bien con sus papás.

Para 2018, el residente le pidió matrimonio en el escenario de una Universidad a la que la bailarina había sido invitada para una presentación con más de 3 mil personas.

A ella le pareció extraño debido a que él le había advertido que era muy introvertido y nunca tendría detalles de ese tipo, pero simplemente lo dejó pasar y dijo que sí.

De la historia de la bailarina y el residente llévense esto: si tienen la oportunidad de salir con un narcisista desaprovéchenla, te descoloca la vida. Aprendan a identificar las 🚩, a tener y a hacer respetar límites y a hacerle caso a su instinto. — Sylvie (@lukewarmlatte09) October 31, 2022

Residente le fue infiel a bailarina a pesar de que ella lo apoyó cuando no tenía trabajo

Tras casarse, él se mudó a la Ciudad de México para trabajar en el Hospital General, donde el primer día de examen conoció a una chica con la que posteriormente fue infiel, a pesar de que había obtenido el empleo gracias a su esposa .

Cuando llegó la pandemia, la bailarina siguió haciéndose cargo de todos los gastos como pagarle la renta e incluso sus vuelos para que la visitara en Guadalajara. Pero eso no es lo peor, pues le dio su tarjeta de crédito .

“Mira Pamela, la diferencia entre nosotros es que yo soy políticamente correcto, ¿a quién crees que le van a creer la historia, a una bailarina o a un doctor?” Residente Memo Rivas a bailarina Pam Marur.

Bailarina expone a residente en TikTok (TikTok)

Y entonces, el residente comenzó a cuestionarle el por qué no se mudaba con él, motivo por el que decidió terminar la relación aunque sólo tenían unos cuantos meses distanciados.

No obstante, no se limitó a cortarla, sino que la hirió y manipuló diciéndole que era muy poca cosa para él y que ser bailarina era una pérdida de tiempo.

En consecuencia, ella tomó un vuelo a la Ciudad de México para hablarlo en persona, pero el residente soltó todo su descaro sin tantita pena diciéndole que llevaba tiempo fingiendo quererla.

Como le estará yendo al hijo de su puta madre del residente de urgencias, ojalá le dé diarrea en su guardia — アッカーマンさん (@Fenazopiridinaa) October 31, 2022

Residente intentó estafar a la bailarina que dio todo por él

La bailarina que exhibió al residente que la hizo pedazos, confesó las duras palabras con las que la recibió a su llegada a la Ciudad de México.

Además de que no quería recibirla, le argumentó que se arrepentía de casarse con una bailarina y le prohibió quedarse en un Airbnb cerca de donde rentaba .

, le pidió que se quedara con su perrita y sólo le avisara en el momento de su muerte , así como que le enviara sus trajes porque al ser ahora jefe de residentes, necesitaba estar bien vestido.

“A mí en todos lados me aman y prueba de ello es que soy jefe de residentes” Residente Memo Rivas a bailarina Pam Marur.

A mi no me pagan por el chisme pero resulta que el Humberto el amigo del doctor pendejo de tik tok si son pareja y bueno Instagram se encarga de todo #memorivas #residente #tiktok #humberto pic.twitter.com/K4nNWeQQI8 — Ana lú García (@luchi_lups) October 31, 2022

Sin embargo, no quería divorciarse “por falta de tiempo” , así que ella acudió a su casa y allí encontró su anillo, por lo que evidentemente no lo usaba. Al buscar el acta de matrimonio, dio con hojas en blanco en donde falsificaba su firma .

Posteriormente, la bailarina descubrió que había estado usando su tarjeta de crédito para pagar las múltiples cenas que tenía con otras mujeres y entonces decidió denunciarlo por intento de estafa.