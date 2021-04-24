Illinois, EU.- Una mujer de Ohio sufrió un intento de homicidio perpetrado por su propia hija de 13 años de edad, luego de que la adolescente pasara largo tiempo jugando “Slenderman”, un personaje ficticio creado durante el 2009 en un popular juego de internet.

La mujer agredida señaló que, tras enterarse sobre el terrible ataque contra una menor de 12 años que tuvo lugar en Wisconsin, ella cree que la obsesión que su hija tiene con "Slenderman" pudiera ser la razón de que haya intentado asesinarla.

“Cierta noche regresé del trabajo y ella estaba esperándome en la cocina. Traía puesta una máscara blanca, tenía el capuchón levantado, y tenía las manos cubiertas con las mangas, y la máscara”, relató acongojada la madre de la menor.

La mujer aseguró que durante el ataque, el cual le dejó lesiones menores en el cuello y rostro, su hija no estaba en sí, “me dio la impresión de que estaba haciendo un papel. La sentí como si no fuera ella”, comentó.

Curiosamente, la madre atacada señaló que tras la agresión, descubrió unos escritos y dibujos muy “siniestros” en referencia a Slenderman, hechos por su hija.

“Tenemos que vigilar lo que hacen y lo que leen”, enfatizó la madre tras comentar el presunto intento de su hija de matarla con un cuchillo de cocina por el personaje ficticio al cual tanto quería.

Las autoridades locales señalaron que, cuando la menor fue cuestionada por su agresión, ella aseguró no recordar mucho acerca de la noche cuando presuntamente atacó a su mamá.

Ahora la adolescente enfrenta cargos y está por ser consignada en el Centro de Detenciones Juveniles del Condado Hamilton.

Con información de El Diario.