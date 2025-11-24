Morgan Geyser de 23 años de edad, culpable del caso Slenderman en 2014, escapó pero fue recapturada tras su fuga más de 24 horas después.

En 2014, un crimen conmocionó a todo el mundo: Morgan Geyser y Anissa Weier de entonces 12 años de edad, apuñalaron 19 veces a su compañera de clase Payton Leutner en un parque de Waukesha.

El caso de intento de homicidio fue conocido como Slenderman ya que Morgan Geyser y Anissa Weier dijeron que intentaban impresionar al monstruo ficticio de las creepypastas, y ambas se declararon culpables.

Sin embargo, el pasado sábado 22 de noviembre, Morgan Geyser escapó del hogar grupal donde vivía en Madison, Wisconsin alrededor de las 8:00 pm quitándose el brazalete de monitoreo que le colocó la Policía.

Posteriormente, alrededor de las 10:34 pm del domingo 23 de noviembre, 26 horas después de su fuga, Morgan Geyser fue detenida en Illinois a más de 160 km de distancia junto con otro joven en una parada de camiones mientras dormía.

Morgan Geyser se declaró culpable a los 15 años como parte de un acuerdo y declarada junto con Anissa Weier como no responsables penalmente por enfermedad mental y el fallo reconoció que ambas no podían comprender la gravedad de sus actos por trastornos psiquiátricos.

Geyser fue condenada inicialmente a 40 años de reclusión en una institución mental pero con posibilidad de solicitar una revisión semestral de su liberación; pasó casi 7 años en el Instituto de Salud Mental de Winnebago y en 2018 ofreció disculpas públicas a la víctima y su familia.

En enero de este año, un juez autorizó su liberación bajo estrictas condiciones, entre ellas un hogar grupal y el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Por otro lado, Anissa Weier fue sentenciada a 25 años de tratamiento psiquiátrico al declararse culpable de intento de homicidio en segundo grado bajo figura de enfermedad mental; en 2021 obtuvo libertad a condición de vivir bajo la custodia de su padre y portar un monitor GPS.