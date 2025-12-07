El evento astronómico de la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas tendrá su máxima vista este 7 de diciembre, pero ¿a qué hora se podrán ver?
Con ello, según expertos la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas se verán en su máximo punto desde la noche del 6 de diciembre, alrededor de las 11:00 y hasta el amanecer del día 7 de diciembre.
Por lo que se recomienda ver la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas entre la medianoche y el amanecer.
Asimismo, deberás mirar hacia el sur, pues la corriente favorece que sea en el hemisferio sur el paso de la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas.
Sin embargo, ver lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas podría ser complicado debido a la Luna Llena, que afecta la oscuridad del cielo.
Pese a que no se requiere un telescopio para ver lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas podrás hacer uso de uno.
Pues el lugar ideal para ver la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas será un sitio alto y donde la luz sea la más mínima.
¿Qué es la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas?
La lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas es un evento astronómico que ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa una corriente de escombros de polvo y hielo.
Pese a que se desconoce el cuerpo parental que provoca el paso de la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas, se cree que este fenómeno pueden ser los restos del cometa 26P/Grigg-Skjellerup.
Asimismo, la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas generalmente produce una tasa baja de meteoros, alrededor de 10 a 15 por hora en condiciones óptimas.
Para este año, la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas tendrá presencia en el cielo del 1 al 15 de diciembre de 2025.