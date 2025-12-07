El evento astronómico de la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas tendrá su máxima vista este 7 de diciembre, pero ¿a qué hora se podrán ver?

Con ello, según expertos la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas se verán en su máximo punto desde la noche del 6 de diciembre, alrededor de las 11:00 y hasta el amanecer del día 7 de diciembre.

Por lo que se recomienda ver la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas entre la medianoche y el amanecer.

Asimismo, deberás mirar hacia el sur, pues la corriente favorece que sea en el hemisferio sur el paso de la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas.

Sin embargo, ver lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas podría ser complicado debido a la Luna Llena, que afecta la oscuridad del cielo.

Pese a que no se requiere un telescopio para ver lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas podrás hacer uso de uno.

Pues el lugar ideal para ver la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas será un sitio alto y donde la luz sea la más mínima.

Lluvia de estrellas ( Michał Mancewicz / Unsplash)

¿Qué es la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas?

La lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas es un evento astronómico que ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa una corriente de escombros de polvo y hielo.

Pese a que se desconoce el cuerpo parental que provoca el paso de la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas, se cree que este fenómeno pueden ser los restos del cometa 26P/Grigg-Skjellerup.

Asimismo, la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas generalmente produce una tasa baja de meteoros, alrededor de 10 a 15 por hora en condiciones óptimas.

Para este año, la lluvia de estrellas Púppidas-Vélidas tendrá presencia en el cielo del 1 al 15 de diciembre de 2025.