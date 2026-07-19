En un país donde la violencia ocupa diariamente los titulares, Yucatán representa una excepción que merece ser analizada con seriedad. Mientras otras entidades enfrentan el crecimiento de homicidios, extorsiones, desapariciones y disputas entre grupos criminales, el estado continúa apareciendo de manera constante entre los más seguros de México. No es producto de la suerte ni de una condición geográfica privilegiada. Es el resultado de una estrategia sostenida durante muchos años.

Los gobiernos cambian. Los partidos llegan y se van. Las prioridades políticas se modifican. Sin embargo, existe una política pública que ha logrado mantenerse con una notable continuidad: la seguridad.

En buena medida, esa estabilidad tiene nombre y apellido: Luis Felipe Saidén Ojeda.

El actual secretario de Seguridad Pública se ha convertido en una de las figuras más reconocidas y respetadas del servicio público yucateco. Su permanencia no responde únicamente a decisiones políticas; responde, sobre todo, a resultados. En un país donde los titulares de seguridad suelen cambiar constantemente ante la falta de resultados, Saidén ha construido una institución con disciplina, profesionalización y capacidad operativa.

Eso no significa que Yucatán sea inmune al delito. Robos, fraudes, violencia familiar y otros ilícitos siguen existiendo y requieren atención permanente. Pensar que el estado vive una realidad perfecta sería un error. Pero existe una enorme diferencia entre enfrentar problemas cotidianos de seguridad y convivir con la violencia sistemática que afecta a buena parte del territorio nacional.

Esa diferencia se explica por varios factores. Una policía mejor equipada, una fuerte capacidad de respuesta, coordinación con las Fuerzas Armadas, sistemas de videovigilancia, inteligencia policial y, sobre todo, una cultura institucional que privilegia la prevención antes que la reacción.

También hay un elemento pocas veces reconocido: la confianza ciudadana. En Yucatán, la población mantiene una relación distinta con sus cuerpos de seguridad. Existe mayor disposición para denunciar, colaborar y reconocer el trabajo policial. Esa confianza no surge por decreto; se construye durante años y puede perderse en muy poco tiempo.

El gobierno de Joaquín Díaz Mena ha entendido que modificar aquello que funciona sería un error. Por ello ha decidido mantener la continuidad de una estrategia que ha dado resultados, fortaleciendo además la coordinación con el gobierno federal y complementándola con programas dirigidos a atender las causas sociales de la violencia.

La seguridad no puede depender únicamente de patrullas y operativos. También requiere inversión social, oportunidades para los jóvenes, espacios públicos seguros y una comunidad que participe activamente en la prevención del delito. Esa visión integral fortalece un modelo que ya mostraba resultados positivos.

Sin embargo, el mayor riesgo para Yucatán es caer en la complacencia. Los grupos delictivos buscan permanentemente expandir sus operaciones hacia entidades que ofrecen mejores condiciones económicas y logísticas. La ubicación estratégica del estado, su crecimiento turístico y el incremento de inversiones hacen indispensable mantener una vigilancia constante.

Por eso resulta fundamental seguir fortaleciendo a las instituciones y evitar que la seguridad se convierta en un tema de disputas políticas. La delincuencia no distingue colores partidistas, y la protección de las familias debe permanecer por encima de cualquier diferencia ideológica.

Hoy Yucatán es referente nacional porque demuestra que sí es posible construir instituciones policiales profesionales, mantener coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y conservar la confianza ciudadana. Esa combinación ha permitido que miles de familias vivan con una tranquilidad que en otras regiones del país se ha vuelto excepcional.

En tiempos donde las buenas noticias suelen escasear, vale la pena reconocer cuando una política pública funciona. Y la seguridad de Yucatán es una de ellas.

Mantener ese liderazgo exigirá innovación, inversión y trabajo permanente. Pero también exige reconocer a quienes, durante años, han contribuido a construir uno de los principales patrimonios del estado: la confianza de vivir en una tierra donde la seguridad sigue siendo una realidad y no solamente una promesa.