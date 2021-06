No más partidos de basura

LA POLÍTICA ME DA MÁS RISA

Debut y despedida

Después del enorme ridículo que hicieron en las pasadas elecciones los tres partidos políticos de más reciente creación ( Redes Sociales Progresistas , Fuerza Por México y Partido Encuentro Solidario ), los cuales no alcanzaron ni el 3% de la votación necesaria para que pudieran conservar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se vuelve imperativo poner en la mesa de discusión política la implementación, en el corto plazo, de una reforma que permita que en México se reduzca considerablemente la cantidad de partidos políticos existentes y también darle una vuelta de tuerca a la legislación para que los millonarios recursos que éstos obtienen, sobre todo en tiempos electorales, sean disminuidos. Para el tipo de país que somos y el tipo de democracia que tenemos, no es posible ni decente que estos señores vivan como reyes a expensas de millones de mexicanos que pagan impuestos.

Los números no mienten: Los inútiles e intrascendentes Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Por México (FXM) y Partido Encuentro Solidario (PES), en apenas ocho meses que tuvieron de vida nos costaron (sí, nos costaron) a todos los mexicanos nada menos que 568.6 millones de pesos. ¡Esto es inaudito! Dinero tirado a la basura sólo para simular que en México jugamos a la democracia.

¿Se imaginan en qué se pudieron haber invertido todos estos recursos en tiempos de pandemia?

Pero no. Al final se decidió dar luz verde a la creación de tres máquinas tragamonedas llamadas partidos bisagra o partidos chiquillada para que insultaran al electorado con El Tinieblas, Alfredo Adame, Paquita la del Barrio y tantos y tantos más. Aunque, bueno, a fuerza de ser sinceros los partidos mayoritarios tampoco cantaron mal las rancheras con Lupita Jones, Antonio Attolini o Paul Velázquez, ¿verdad?.

Urge meterle manos al sistema de partidos y que desde el INE se impulse una verdadera reforma que nos encamine a ser un país donde las alternativas partidistas pasen por un riguroso tamiz selectivo y que al final al electorado se le presente una baraja decente de partidos y candidatos, dejando fuera de esas dinámicas a rémoras chupa sangre y mercachifles intrascendentes.

De momento, se logró que le tocaran “Las Golondrinas” a tres partidos, pero en una de esas también ya va siendo hora de que le jalen la cadena al Partido Verde y al Partido del Trabajo, verdaderos negocios familiares que históricamente sólo han servido para dos cosas: Para nada… y para nada.

Ciudadano Cualquiera

Ayer jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso al ciudadano rumano Florian Tudor, señalado de ser el líder de la mafia rumana que operaba en el estado de Quintana Roo, de la cual se tiene documentado opera en tres continentes del planeta y que de acuerdo a las investigaciones realizadas saqueó durante siete años cajeros automáticos de bancos mexicanos una cantidad superior a mil 200 millones de dólares con un sofisticado sistema de clonación de tarjetas.

Esta noticia indefectiblemente nos remonta a principios de marzo pasado, cuando la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que por instrucciones presidenciales se reunió con este delincuente europeo en las oficinas de la SSPC localizadas en avenida Constituyentes, aquí en la Ciudad de México, lo cual levantó muchas suspicacias, toda vez que la señora Rodríguez Velázquez se refirió a Tudor como “empresario” (sí, ¡cómo no!) y que el trato deferencial que se le prodigó sólo fue el derecho de audiencia que merece “cualquier ciudadano común y corriente” (sí, ¡cómo no!, otra vez). Urge, pero urge de verdad que doña Icela transparente los términos bajo los que reunió con este oscuro personajes.

Saldo a favor

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, quien ayer encabezó un evento en el municipio de Huixquilucan, señaló que los comicios que se celebraron el pasado 6 de junio se vivieron en territorio mexiquense bajo un clima de paz y tranquilidad y que los resultados finales servirán para darle certeza y tranquilidad a todos los inversionistas en todo el país. Asimismo, el principal funcionario del gabinete del gobernador Alfredo del Mazo Maza ponderó que lo acontecido en el Edomex fue un muestrario nacional donde afortunadamente no se presentaron incidentes que lamentar.

Por otra parte, Nemer Álvarez destacó en su mensaje que los habitantes de Huixquilucan fueron beneficiados con la construcción de un viaducto elevado que los interconecta con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Huixquilucan, Lerma y Metepec; y también le dio mucha importancia a la autopista Toluca-Naucalpan, la cual tuvo una inversión de más de 11 mil millones de pesos, obra que fortalece la conectividad del sistema aeroportuario metropolitano tanto de Toluca como de la Ciudad de México, incluyendo el aeropuerto “Felipe Ángeles”.

¡YA ME VÍ… YA ME VÍ!- Parque de diversiones Nueva Tenochtitlán Siglo XXI en Texcoco, Estado de México… ¡Wow! No quiero imaginarme las filas para entrar al juego de los sacrificios humanos.