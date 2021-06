Gustavo Adolfo Infante habla de la acusación en su contra de querer matar a Alfredo Adame

Una revista de espectáculos publicó una entrevista con Alfredo Adame en donde acusa a Gustavo Adolfo Infante por quererlo matar “por guapo y millonario”.

Tras las acusaciones en su contra Gustavo Adolfo Infante se defendió en sus diferentes programas y señaló que Alfredo Adame “está loco”.

Este martes 15 de julio la revista TvNotas publicó una entrevista con Alfredo Adame, donde asegura que Gustavo Adolfo Infante lo quiso matar porque le tiene envidia.

De acuerdo con Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante de había asociado con Carlos Trejo, El Rey Grupero y Pablo Mendizábal para matarlo.

Alfredo Adame destacó que fue invitado a realizar un reality show, pero en realidad se trataba de una trampa ya que querían torturarlo y golpearlo.

Según su relato Alfredo Adame destacó que le habían pedido que fuera sin coche y que no le avisara a nadie, por lo que esta seguro que ahí le iban hacer algo.

En ese sentido Alfredo Adame destacó que Gustavo Adolfo Infante lo quiere matar porque le tiene envidia ya que él es guapo y millonario.

En el programa ‘Sale el Sol’ Gustavo Adolfo Infante habló sobre las acusaciones de Alfredo Adame y dio su versión de los hechos.

En el video Gustavo Adolfo Infante destacó que en los últimos meses ha tenido problemas con Alfredo Adame ya que él ha intentado engañarlo con supuestos testimonios en contra de personas los cuales resultan armados.

Según Gustavo Adolfo Infante el primer inconveniente se presentó cuando lo quiso engañar en el caso del Rey Grupero y resultó que el había pagado a las personas para hablar mal de youtuber.

Después hubo un enojo por el caso de Juan José Duque , ya que él lo atacó por defenderlo y no le quiso comprar unas supuestas pruebas que tenían en contra de Elisa Beristain .

Sobre el supuesto reality show, Gustavo Adolfo Infante destacó que fue de verdad y se trataba de meter a gente polémica y él iba a ser el presentador, pero al final se negó a trabajar con Alfredo Adame.

En el video Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Alfredo Adame y puntualizó que se encuentra loco y ya no tiene trabajo.

“No creo que su vida sea bonita, no tiene amigos, los hijos no le hablan, no tiene una pareja y no tiene trabajo, además de que su reputación está hecha pedazos. ¡Está loco, acabado y en la ruina!”

Gustavo Adolfo Infante