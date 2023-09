Pues sí. Ayer el presidente de este país, como para tener más material para platicar en su mañanera habló del caso Yahritza y su Esencia.

El tema al parecer tiene muy sorprendido a AMLO y quizá por eso compartió en su mañanera lo que él sentía.

Y es que, para los que no sepan de la situación los pondré en contexto, como dicen los jóvenes de hoy en día:

Resulta que esta chica, Yahritza, junto con su agrupación están catalogados como unos jóvenes -estadounidenses- que hacen música regional mexicana. Suena confuso pero así es.

Este grupo lo componen la propia Yahritza y sus hermanos Armando y Jairo Martínez.

La polémica no viene porque una de sus canciones llamada “Frágil” sea bastante exitosa, lo relevante no es eso tristemente, sino que son tres jóvenes que si bien nacieron en Estados Unidos, sus padres son inmigrantes mexicanos, por lo que ellos a pesar de tener sangre y raíces mexicanas, se asumen como norteamericanos, pero hablan y cantan en español. Y sí, sí son norteamericanos aunque no lo parezca, porque son de tez morena y rasgos físicos mexicanos.

La bomba que detonó el odio hacia ellos es porque en una entrevista que les hicieron criticaron a la comida mexicana. Yarhitza se quejó del ruido de las sirenas en las calles y demás cosas que pasan en una ciudad tan grande como lo es la CDMX, que pasaban muchos carros y un largo etcétera. Además, se burlaron de que les sirvieran una “soda” como ellos le llaman en una bolsa de plástico y dijeron que mil veces preferían la comida norteamericana porque en Estados Unidos el picante sí era bueno.

Y pues a raíz de esas declaraciones mucha gente empezó a agredirlos, literalmente las redes sociales se les vinieron encima agrediéndoles y pidiéndoles que no volvieran a cantar ni mucho menos a pisar suelo azteca.

Fue tal el odio que generaron sus comentarios que tuvieron que salir a dar disculpas.

Ayer, AMLO pidió que no se les odiara más y que pararan los ataques contra ellos y que, incluso, él los invitaría a cantar el 15 de Septiembre en el Zócalo.

Ustedes saben que soy asidua a las redes sociales, pero me parece que el odio que la gente les ha proferido ya raya en un odio enfermizo y nos degrada muchísimo como sociedad.

Estoy de acuerdo con el presidente en que debemos de parar estas muestras de odio pues si lo analizamos bien, apenas son jóvenes de 16 años y 17 años, que no saben lo que dicen, pero además nos muestran una realidad dolorosa pero real: Los jóvenes de este país que emigran a vivir a otros países no se sienten orgullosos de ser mexicanos, por lo tanto reniegan de todo lo que tenga que ver con sus orígenes, tanto es así que de pronto ya ni siquiera quieren hablar español.

Ese es otro de los motivos del “hate” que ha recibido Yahritza: Que ha pedido que se les entreviste en inglés y no en español, siendo que hablan español perfectamente.

Es triste ver cómo los jóvenes no les enorgullece ser mexicanos y ni siquiera aceptan hablar el español, su lenguaje materno.

Saberse estadounidenses les hace creer que son más valiosos. Ese es el punto.

Yo abogaría por parar el discurso de odio contra ellos.

Ya bastante tenemos de odio en este país. Hay un sentimiento generalizado de rabia, de ira y de neurosis en muchos de nosotros. Lo puedes ver y palpar fácilmente en cualquier parte.

Lo que sí no creo que haya sido correcto es que AMLO los haya invitado a cantar en el Zócalo. Pienso que es exponerlos a muestras de odio y de discriminación, la gente está muy “cargada” de ira contra ellos.

Pararse ahí en el Zócalo a cantar solo los someterá a gritos, abucheos y groserías contra ellos.

El presidente ordena como si fuera un líder espiritual que paren las muestras de odio contra ellos. Y pues tampoco es que el presidente tenga ese poder del llamado al amor como para que no sea un rotundo fracaso su presentación en el Zócalo.

Si bien, coincido que ya paremos este odio contra una niña de 16 años como lo es Yahritza, también opino que pararlos en un escenario tan importante como es el Zócalo en una fecha tan representativa para los mexicanos como es el 15 de septiembre es un riesgo enorme.

Pero sí: Invito a que paremos de odiar a una niña y sus hermanos que también son todavía muy jóvenes. El rechazo de Yahritza a lo que tiene que ver con México es solo el reflejo de la desilusión de cientos de mexicanos que no encuentran un solo elemento para sentirse orgullosos de su país.

Tristemente sé de muchos jóvenes que se quieren ir a estudiar al extranjero. Casi nadie quiere quedarse en México.

Algunos, los que no tienen manera de pagarse una estadía en el extranjero, viven en este país por las dádivas que les da el presidente pero no por un genuino amor a su país.

Complejo no sentir odio cuando el presidente lo expresa en su mañanera. He descubierto que si no veo las mañaneras mi día fluye mejor y me siento más en paz. El impacto que tienen las palabras de Obrador son muy profundas.

Y no es que quiera darle la razón pero si en algo podemos detener muestras de odio hacia un menor, sería muy bueno.

Tampoco es que se piense que todos nos tendríamos que volver fans de ellos y de su música , aunque por cierto me di a la tarea de escuchar una de sus canciones y me gustó mucho su estilo me parecen muy talentosos e investigando más de ello han llevado su música a niveles súper exitosos así que tampoco son malos músicos o artistas, pero del odio al ignorar sería más que suficiente quizá.

Ya está en cada quien. Uno da lo que tiene.

Es cuanto.