“Si le jalas la cola a un caballo te patea”. Conocimiento ancestral vigente

Más que una provocación política como pareciera el título del presente texto, mi intención es hacer un análisis histórico y existencial al respecto.

Quizá, una de las consecuencias más dramáticas de la inentendible Guerra Fría, desde un punto de vista humano, fue la separación de Corea en dos países, parecido a lo que ocurrió en Alemania con el Muro de Berlín, pero por el tipo de cultura que tienen, con repercusiones más graves para las Coreas.

Basta analizar la respuesta del cantante que se denomina: Psy, el mismo que interpreta uno de los éxitos musicales más escuchados en lo que lleva este siglo XXI intitulado: “el baile del caballo” (Gangnam style), cuando le preguntaron por su país de origen, contestó: Corea, la entrevistadora insistió en preguntar si Corea del Norte o Corea del Sur, y él volvió a contestar: de Corea.

Corea del Norte en la actualidad es una potencia nuclear, hasta realizan pruebas en el Océano Pacífico con permisibilidad internacional, lo que hace cuestionar a la ética mundial, el porqué dicha permisibilidad no es universal.

Con esta información, sería interesante que un grupo de latinoamericanos, incluyendo a connacionales, decidan invadir en una flotilla o barcaza los límites marítimos legítimos de Corea del Norte para llevarles ayuda humanitaria, que claro, no serían alimentos, pero podrían ser libros de texto de México, pero de los de antes que no tenían errores en fechas ni en conjugación verbal, para aportar ayuda humanitaria y cultural, y para ver qué pasa, como decimos acá en México.

Lo que sí supimos es que en su momento fue un error político muy controversial la expulsión del embajador de Corea del Norte por nuestro expresidente Enrique Peña Nieto el 10 de septiembre del 2017, violando los principios juaristas, nueve días antes de que se replicara en la misma fecha el temblor de 1985.

Analógicamente también hubiera sido grandioso para la historia moderna, que en 1989, cuando la humanidad derrumbó el Muro de Berlín como símbolo de la culminación de la Guerra Fría de Churchill, también hubieran reunificado a las Coreas.

Para concluir el presente ensayo vale la pena mencionar que uno de los tres premios Nobel que ha recibido México, ademas del de Mario Molina en Quimica y del de Octavio Paz en Literatura, es el de Paz gracias a Alfonso G. Robles, quien dedicó gran parte de su esfuerzo vital en promover el desarme nuclear del mundo.