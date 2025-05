“¡Mantener las apariencias! ¿Acaso querías una vida distinta de la que has tenido? A pesar de tu rebeldía y de estar convencido de que esa rebeldía tuya era idealista, tu espíritu nunca poseyó la suficiente fuerza, la suficiente imaginación, el suficiente idealismo que dota a un hombre de ese entusiasmo callado, mucho más dulce, satisfactorio y enriquecedor que un amor secreto o que cualquier bien abstracto, que necesita para llevar, defender y honrar un apellido que se remonta a muchas generaciones atrás.” THOMAS MANN

¡Extra!, ¡extra! Es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César Gutiérrez Priego se promociona con los colores de Morena —y a su vez este es promocionado por la bancada legislativa del oficialismo—. Está señalado por sus vínculos con el narcotráfico, tan típico de la Cuarta Transformación… Pues bien, él difunde audios no verificados de llamadas presuntamente de Nilda Patricia Velasco, esposa del expresidente Ernesto Zedillo. Argumenta que con eso prueba que ella tenía relaciones con el crimen organizado. Poco o nada importa que las voces de las grabaciones no sean las de la ex primera dama de la Nación. Tampoco que estos audios de quién sabe quién por sí mismos no prueban absolutamente nada.

¿Cómo definir todo esto? Falso como todo lo que hacen los mediocres simpatizantes del régimen. Quien dice ser “abogado especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional” es un calumniador y se comporta de manera zalamera para con Morena. La gente adepta a Regeneración Nacional, además de corriente y fea, es mediocre; ni una creíble puesta en escena saben montar.

Este teatro busca desviar la atención de la farsa que es la elección del Poder Judicial y de la tumba de la democracia en México que esta significa (Zedillo dixit). Sí, en el marco de las calumnias del oficialismo y de la propia presidentA de México en contra de Ernesto Zedillo, es que se da esta otra falsedad. Y morenistas y oficialistas le dan vuelo a la payasada.

Si lo que busca es desacreditar a Ernesto Zedillo (o hacerle el favor a Sheinbaum), mal. La realidad le juega las contras a este señor pues es él, César Gutiérrez, quien sí está siendo investigado por tener nexos con el narco.

Al parecer corre en familia. El candidato a ministro de Morena es hijo del exgeneral Jesús Gutiérrez Rebollo, antes ‘zar antidrogas‘, y quien fue sentenciado a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado y acusado de proteger a Amado Carrillo Fuentes, “el señor de los cielos”.

Ahora el abogaducho que quiere ser ministro denuncia este supuesto delito, sin darse cuenta que confiesa —ahí sí— el delito de encubrimiento. Porque eso es el guardar tantos años grabaciones de un delito (que es lo que Gutiérrez argumenta) de Nilda Patricia. Es un invento para llamar la atención y blindarse de que lo expulsen de la elección judicial. Ahora, que lo intenten sacar del proceso comicial en razón de sus nexos con el CO, cualquier cosa que se diga en su contra dirá que es por señalar a Zedillo. ¡Sinvergüenza!

Además, trata de congraciarse con la titular del Ejecutivo federal para con eso llegar a ser ministro, y en el proceso muestra que es un personaje que fabrica historias y ha cometido el delito de encubrimiento. Ilegal y mediocre.

Como mediocre quienes le quieren creer o, peor, quienes utilizan estas artimañas para golpear al expresidente Zedillo, como ha hecho ayer Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. Vulgar acción de la primer mandataria de México. ¡Qué bajo ha caído!

Lo dicho por Zedillo pudo haber sido ignorado por la Presidencia. Pero no lo ha hecho porque le ha venido como “anillo al dedo” a la mandataria para no tener que hablar ni comentar los muchos problemas que sufre el país.

Una persona impresentable se afianza como el candidato de Morena a la Suprema Corte de Justicia. Como él han de haber muchos.

Giro de la Perinola

(1) Las papeletas para la elección de los jueces son un galimatías. Una locura. Pero si usted piensa ir a votar, vale la pena saber las iniciales junto al nombre de los candidatos, pues señalan de dónde vienen.

PE. Poder Ejecutivo

PJ. Poder Judicial

P L . Poder Legislativo (César Gutiérrez)

EF . En Funciones. Significa que el/la candidata actualmente desempeña el cargo por el que se postuló. Lo que no es necesariamente sinónimo de que sean buenos en su chamba (Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz).

(2) Con una nueva ley se permite a ciertos funcionarios públicos cargar armas de fuego. Ha quedado constituido que hay dos tipos de ciudadanos en nuestro país: de primera y de segunda. Para ser un gobierno que busca la “igualdad”, se acaba de legalizar una de las formas más significativas de discriminación. Las implicaciones de esto se medirán en más muertos, sangre, venganzas y odios. Terrible propuesta elevada ya a ley.