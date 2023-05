¿Ya bajó el precio de la gasolina? ¿Dejamos de importarla? ¿Ya Dos bocas y las otras refinerías son eficientes en producción de gasolinas y derivados del petróleo? ¿Ya bajó el costo de la luz? ¿Con el uso de energías renovables y eficientes comenzamos a reducir la huella de carbón? ¿ Pemex y CFE son empresas de clase mundial? ¿Se sanearon sus deudas y pasivos financieros?

No cumplió

En sus compromisos AMLO afirmó que lograríamos la ”soberanía energética”: “no aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz, solo se le aplicará el componente de inflación; es decir, no habrá gasolinazos”.

También aseguró que se detendría el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad: ”ni una planta más será cerrada, por el contrario, se modernizarán las existentes y se le dará atención especial a las hidroeléctricas para producir más energía limpia y de menor costo”.

Además, en su compromiso 73 dijo que impulsaría el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz.

El fracaso

Las propuestas resultaron una verdadera farsa, una mentira y una demostración del daño que la ineptitud de una mala administración puede hacer al erario y al futuro de una nación, aunque con cinismo lo traten de ocultar.

No solo no alcanzamos la soberanía energética, lo que se ha hecho es hipotecar el destino de CFE y Pemex, detener el desarrollo de la generación de energías renovables y hacer de México un país cada vez más dependiente del exterior.

Pagamos más a pesar del enorme subsidio

Datos proporcionados por Pemex y la CRE, muestran que, durante el primer trimestre de 2023, la gasolina regular en México fue 30.79% más cara que en Estados Unidos , cuando en el mismo periodo del año pasado se vendió apenas un 5% más cara que en el vecino país del norte.

El 27 de noviembre de 2022, en una de tantas concentraciones de AMLO en el Zócalo, reiteró: “vamos a estar ya en condiciones de procesar toda nuestra materia prima, esperemos que esto se pueda concretar para 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles. Es un giro muy importante en cuanto a política petrolera y es una muy buena noticia.”

Pero, de acuerdo con datos de la SENER, Pemex incrementó la importación de gasolinas en un promedio del 8%, con un total de 548,300 barriles diarios.

Tan solo de enero a abril de 2022, los desembolsos por concepto de importación de gasolinas crecieron un 78.1%, hasta alcanzar un nivel récord de 6,702 millones de dólares, lo anterior de acuerdo con cifras revisadas de la balanza de pagos del INEGI. Sólo durante abril de 2022, el valor de las importaciones fue el más alto para un mismo mes en la historia, con compras por 2,021 millones de dólares.

Las importaciones mexicanas de productos derivados –gasolina, diésel, gas LP, turbosina, etc.– subieron 64.1% a 12,579 millones de dólares. Solamente la gasolina representó el 53% del valor de la importación de derivados y el aumento de su precio superó el alza del petróleo crudo de exportación.

El fracaso de Dos Bocas

Para no importar gasolinas AMLO propuso la construcción de la refinería de Dos Bocas, sin embargo, desde la presentación del proyecto, el ex secretario de Hacienda Arturo Herrera manifestó que no era viable.

A pesar de eso, AMLO aseguró que para 2022 ya se estaría refinando gasolina y, después de la “inauguración”, la secretaria de Energía, Rocío Nahle aseguró que en diciembre de 2022 se obtendría el primer barril, compromisos que asumieron sin que ni siquiera la obra civil estuviera terminada, a la fecha sigue sin concluir, se han gastado mucho más de lo presupuestado y aún no hay un solo barril refinado.

Dar la espalada a las energías verdes

AMLO prometió que impulsaría proyectos enfocados a las energías renovables , sin embargo, ya en el poder, despotricó rabioso e hizo todo lo contrario: “Inventaron que se necesitaban energías limpias, esa era la cantaleta; el sofisma de decir hay que producir energías limpias, no energías sucias como las que produce Pemex y la CFE (…) Pues sí eran energías limpias en el discurso, pero eran negocios sucios, para robarle al pueblo de México. Eso ya se terminó”. ¿Se terminó?

Twitter: @diaz_manuel