Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes son las finalistas en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), integrado por el PAN, el PRI y el PRD. Santiago Creel declinó a favor de su compañera de partido.

El rumor comenzó a cobrar fuerza el fin de semana. El lunes, desde muy temprano aparecieron trascendido de la declinación de Santiago Creel. Finalmente, por la tarde de este lunes lluvioso, a través de un largo video en sus redes sociales, el diputado panista y secretario de Gobernación de Vicente Fox, tiró la toalla. ¡Adiós Güero!

Algunos dicen que para lograr que Creel desistiera en sus aspiraciones le ofrecieron la Presidencia de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados en el último año de esta legislatura y un lugar seguro en la lista de senadores del PAN para la siguiente. Otros dicen que Creel amarró la candidatura del FAM a la CDMX; otros más, afirman que simplemente el panista no quiso aparecer en un lejano tercer lugar. Pronto aparecerá el peine.

¿Qué sigue? Una encuesta y una elección cerrada para definir a la ganadora del FAM. Este fin de semana se levantará una encuesta a población abierta que exprese no simpatizar con Morena o AMLO, que valdrá el 50%. El domingo 3 de septiembre, se realizará una elección entre los ciudadanos que se registraron en el padrón del FAM que valdrá el otro 50%. Unos dicen, que todo está planchado y que encuesta y elección son un simple formalismo, para legitimar el triunfo de Xóchilt; otros argumentan que el viejo aparato priista puede dar el último coletazo y ganar la elección, razón por la cual le torcieron la mano a Creel, para no dividir a los simpatizantes panistas. ¿Qué ocurrirá si una aspirante gana la encuesta y otra la elección? No lo ha dicho el llamado “MiniINE”.

Beatriz Paredes, la veterana priista, resurgió de sus cenizas. No cabe duda que la ambición de poder, que la adrenalina de la contienda mueve montañas, podría dar la sorpresa de la mano de las cenizas de su partido que vive la peor crisis de su historia al gobernar sólo dos estados, Coahuila y Durango, pero conserva las mismas mañas y prácticas.

Lo mejor para Xóchilt Gálvez es que AMLO siga aludiéndola en sus conferencias mañaneras y los morenistas atacándola. Le va muy bien cuando le contesta al Presidente; ya le agarró el modo que encanta a sus seguidores.

A Xóchilt le va mal cuando tiene que presentar propuestas respecto a los problemas que agobian al país y que ella como servidora pública del foxismo, como delegada de Miguel Hidalgo y como integrante del PAN, no resolvieron. Se resbala con algunas de sus declaraciones. Como cuando dijo que se deben “prohibir la venta de micheladas” o que en el Sur del país, no tienen la cultura de “trabajar ocho horas seguidas”.

En estos momentos, al menos que Marcelo Ebrard gane la encuesta de Morena, México será gobernado por primera ocasión por una mujer, lo cual debe representar un antes y un después en la vida política del país. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

PD. Menudo problema en el cual se metieron los gobernadores que rechazaron repartir los libros de texto. A partir de la siguiente semana el problema será de ellos, no del gobierno federal.

Onel Ortiz Fragoso: @onelortiz