Este año, el día de Halloween estuvo de terror. Desde muy temprano, todavía no daban las 8:00 cuando recibí el mensaje de un sobrecargo de Volaris , Base Tijuana: “nos están citando en un hotel, creemos que es para recortarnos”.

Puse manos a la obra para corroborar la información, y ver si solamente estaba sucediendo en esa estación o también en las otras que tiene Volaris. Sin embargo, tuve que interrumpir momentáneamente esa actividad porque alrededor de las 11:00 de la mañana, me llegó otro mensaje:

“Ximena buenos días! Me da mucha pena molestarte, quería enviarte esta información, acaba de pasar en este momento. Vuelo 520 Mex - Cun 11:45 am. Se abordó en puerta D. El video me lo envió mi hermana, ella está tomando ese vuelo. Me dice que repitió varias veces la acción, solo que no pudo grabar antes. Me causa mucha tristeza e indignación. Aeroméxico. Si se puedes sí, por favor!”