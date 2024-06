“En los momentos en que el reino de lo humano me parece condenado a la pesadez, pienso que debería volar como Perseo a otro espacio.” ITALO CALVINO

“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos.” WILLIAM SHAKESPEARE

Las fechas llegan. ¿Qué impactó más, el anuncio de cinco caras adicionales que formarán parte del gabinete de Claudia Sheinbaum o el que se van a mantener las tasas de interés de Banxico sin cambio? Todo depende del cristal dónde se mire; desde el punto de vista político o desde el ámbito económico.

Pero creo que con ambos elementos combinadas se ganó un día más de tiempo frente a la incertidumbre que genera la iniciativa de reforma al Poder Judicial de López Obrador (¿atendieron ustedes la participación de los ministros del Tribunal Supremo ayer? En una siguiente columna analizaré propuestas y posicionamientos).

El mantener la tasa de referencia por parte del Banco de México (11%) y ajustar marginalmente las previsiones de inflación sirve para inyectar estabilidad en estos momentos tan desconcertantes para México. Dar a conocer la inclusión de cinco funcionarios con alta preparación técnica también. La estrategia de irlos dosificando a cuenta gotas es buena. “Jueves de gabinete”, le llama ya Claudia Sheinbaum…

Pero es importante analizar cada perfil por su propio mérito, aunque también cómo embonan en las circunstancias particulares de la realidad nacional.

¿Raquel Buenrostro, ex administradora del SAT y actual secretaria de Economía, para titular de la cartera de la Función Pública, por su cercanía con Sheinbaum o más una cuestión de imposición palaciega? Lo pregunto porque lo fundamental es que tenga la legitimidad y la calidad moral para señalar a funcionarios públicos presentes y futuros, cuatroteístas todos, ante faltas a la rendición cuentas y por corrupción. ¿Servirá de “policía interna” por parte de López Obrador contra la gente de Claudia? Pronto lo sabremos.

Se ruega que el doctor David Kershenobich, próximo titular de la Secretaría de Salud, no resulte como el Dr. Jorge Alcocer Vera. No me refiero a su trayectoria u honestidad personal, sino a que este último NO definió ni dirigió la política de salud federal. Por lo pronto, Kershenobich ya emitió una primera muy desafortunada declaración. Una burla al pueblo de México decir: “no necesariamente seremos como Dinamarca”…

Lo mismo puede decirse sobre Luz Elena González y sus declaraciones en el sentido de continuar con la “soberanía” energética como objetivo primordial para el sector que la funcionaria encabezará. Me refiero al de Energía.

No sé si ella al frente sea sinónimo de un giro en la política energética del país (estimo que no), pero al menos se sabe que es cercana a Claudia (no a López Obrador) y además estuvo involucrada en el proyecto fotovoltaico de la Central de Abastos de la Ciudad de México, lo cual abre la posibilidad de que se refuerce la propuesta de inversión en energías renovables.

Sin embargo, se sabrá el verdadero impulso a estas hasta que se conozca a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Al respecto, González dijo que Petróleos Mexicanos continuará su plan de refinación petrolera para el próximo sexenio. Pregunta: ¿Dos Bocas finalmente refinará lo que a la fecha no refina? ¿Será rentable?

Sobre Edna Elena Vega Rangel, actual subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario y próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cabe decir que ha sido cercana tanto a López Obrador como a Claudia Sheinbaum. ‘Ni fu ni fa’. Ya veremos.

Por último, pero no por ello menos importante, Jesús Antonio Esteva, próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Volverán a asignarle a esta dependencia el mantenimiento de las carreteras federales o lo seguirán haciendo los militares? Hombre de todas las confianzas de la virtual presidenta electa, estará encargado del Plan Nacional de Infraestructura; en el pasado estuvo involucrado en la construcción del segundo piso del periférico de la capital.

¿El resto de los nombramientos, me refiero a los absolutamente fundamentales (Gobernación, IMSS, Seguridad Pública, Sedena, Bienestar, Educación), seguirán la tónica de un equipo fuerte y competente, alineado a la continuidad o al cambio? A todos nos urge saberlo.

Giros de la Perinola

- El aún senador Ricardo Monreal inauguró el foro sobre la reforma al Poder Judicial. Chaqueta y corbata negra, como si fuese de luto. Su discurso fue todo menos el que invita al diálogo: “advertimos al país: venimos acompañados de una gran legitimidad”. ¿Advierte al país?

- Los foros —así en plural— para discutir la reforma al Poder Judicial NO son un parlamento abierto; son una simulación. A pesar de ello, de destacar el interés de dicha rama del Estado, de los ministros de la SCJN en particular, de analizar con seriedad y compromiso real todos sus componentes.