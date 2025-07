El líder sindicalista Pedro Haces volvió a dar la nota. Con el cinismo y derroche que caracteriza a la clase política que nos gobierna, el diputado, de la bancada de la austeridad republicana, festejó a lo grande su cumpleaños número 59 en el exclusivo y caro hotel St. Regis.

Lo acompañaron la crema y nata del morenismo obradorista:el cacique zacatecano Ricardo Monreal, Dolores Padierna, lideresa de invasores; Sergio Gutiérrez Luna, Arturo Ávila, Cuauhtémoc Blanco, Manuel Velasco y Raúl Bolaños Cacho, entre muchos otros de Morena, PT, PVEM y desde luego, Marcela Guerra, Mario Zamora, María Elena Orantes y David Gastélum del PRI.

En familia cuatrotera

Ante las críticas por el huateque, no faltó quienes salieron a defender al líder sindical del morenismo. Empezando por el controvertido líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña: “A ver, los principios no tienen qué ver, a ver, si yo vengo de una familia adinerada, que reparto mi riqueza ¿ya no tengo derecho a vivir como vivía, la casa que de manera legítima compré, no tengo derecho? (…) ahora resulta que tienes que vivir en una colonia precaria, porque es un movimiento de transformación, yo creo que hay mucha crítica incorrecta en ese sentido”.

Otro, el líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declaró:“Yo no soy delator y soy un hombre que tiene espacios privados”.

Pero, ¿por qué Pedro Haces se convirtió en una figura tan relevante para la 4T?

Haces Barba es sobrino del exdirigente de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine “La Güera”, que se encargó de guiarlo y empoderarlo en el sindicalismo corporativista.

Cuando AMLO llegó a la presidencia, siguió los pasos de Carlos Salinas y el tema del sindicalismo no fue la excepción. Salinas nunca tuvo una buena relación con el líder de la CTM, Fidel Velázquez, por lo que buscó configurar una nueva central obrera que le restara poder a la CTM, que, dicho sea de paso, en esos tiempos mostraba disposición para dar cabida a la apertura comercial y política que México empezaba a experimentar.

Para sus fines, Salinas utilizó al líder de trabajadores de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez creando la llamada Unión Nacional de Trabajadores (UNT) con la que pretendió desplazar a la CTM.

Siguiendo el modelo de Hernández Juárez, Pedro Haces creó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), con el objetivo de poner al servicio de Morena su propia red de sindicatos. AMLO celebró a esta nueva central y dijo: “Nosotros ahora necesitamos a un joven que pueda tender puentes con Morena”.

Para entonces Haces ya tenía una relación política y de negocios con aliados del entonces presidente electo, como Ricardo Monreal, Mara Lezama y Sergio Gutiérrez Luna, así como los ex gobernadores José Murat, Javier Duarte y Rafael Moreno Valle, de quienes recibió contratos multimillonarios para su empresa SEGLIM.

En un audio de 2016 que se filtró, se escucha a Duarte pactar con Haces pagos por 30 millones de pesos a través del Seguro Popular. En la grabación también se revela la forma en que operaban esquemas clientelares entre empresas y gobiernos estatales que operaban bajo el manto de la corrupción institucional.

Luego del fracaso de Morena en las elecciones de 2021, Haces fundó la organización Fuerza Social por México de la mano de personajes del priismo tradicional que le sirvieron para posicionarse dentro de la 4T y ser un gran aliado de AMLO.

Los inconfesables alcances de Pedro Haces

Presuntamente, el líder sindical estableció fuertes vínculos con representantes del crimen organizado e incluso, habría sido el responsable de llevar a Juan Pablo Penilla, abogado del “Mayo” a un evento encabezado por AMLO, cosa que se tradujo en un verdadero escándalo .

Lo cierto es que a Haces no se le toca ni con el pétalo de una rosa y como se vio en este último escándalo, la élite del morenísimo sale en su defensa. ¿Qué les sabrá y qué tan cómplice es? Lo protegen casi, casi como al mismísimo AMLO.

Asumiendo que su riqueza fuese legítima (ajá) el problema sería el discurso populista engaña bobos.

X: @diaz_manuel