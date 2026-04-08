En la política mexicana, los tiempos no se miden en calendarios, sino en percepciones. A cuatro años de la elección presidencial de 2030, ya comienzan a perfilarse nombres, estrategias y narrativas. En ese tablero adelantado, la figura de Alessandra Rojo de la Vega emerge como una de las cartas más visibles dentro del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con mediciones recientes de MXElige.

Que el 25% de la militancia priista la considere como su opción para contender por la presidencia no es un dato menor. En un partido históricamente marcado por figuras de larga trayectoria, la irrupción de una política más joven y con presencia mediática activa abre un debate inevitable: ¿estamos frente a una auténtica renovación o simplemente ante un relevo cosmético que busca refrescar la marca sin transformar el fondo?

El contraste es claro. Mientras nombres como Alejandro Moreno, Ildefonso Guajardo y Manlio Fabio Beltrones mantienen una competencia cerrada por el segundo lugar, Rojo de la Vega capitaliza un momento político donde la narrativa de cambio vende más que la experiencia tradicional. Sin embargo, la pregunta de fondo es si esa narrativa será suficiente para reconstruir la credibilidad de un partido que arrastra años de desgaste.

El PRI enfrenta un dilema profundo: apostar por un perfil fresco que conecte con nuevas audiencias o recurrir a la estructura y operación política de sus cuadros históricos. En ese sentido, la eventual candidatura de Rojo de la Vega podría representar una jugada estratégica para reposicionar al partido frente a un electorado cada vez más crítico y menos leal a las siglas.

No obstante, el reto no es menor. La popularidad dentro de la militancia no siempre se traduce en competitividad nacional. El escenario rumbo a 2030 estará marcado por una ciudadanía más informada, exigente y desconfiada. En ese contexto, cualquier aspirante deberá ir más allá de encuestas internas y construir una propuesta sólida que responda a las demandas reales del país.

Así, más que una favorita, Alessandra Rojo de la Vega se convierte en un símbolo de la encrucijada del PRI: reinventarse o diluirse. El 2030 aún parece lejano, pero en política, el futuro siempre comienza hoy.

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