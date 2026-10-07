La política es la forma más solemne de cuidar del destino de la gente. Eleanor Roosevelt, escritora y ex primera dama de los Estados Unidos

Primero, como preámbulo, mencionar que varios políticos de la historia moderna estudiaron la Biblia, y hasta la usaron como referencia, incluyendo a Isaac Newton cuando fue fiscal general de Inglaterra, y junto con el Maquiavelo, Abraham Lincoln, Napoleón Bonaparte y Winston Churchill.

El consejo del presente ensayo consiste en reconocer como los grandes líderes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, solicitaban asesoría de personajes de su comunidad con gran experiencia, no necesariamente muy mayores, pero la gran mayoría de ellos sí eran de la tercera edad, para resolver asuntos de relevancia y trascendencia.

Desde la época de Moisés, quien se puede considerar el líder más imponente de la historia, él consultaba a los sabios del pueblo hebreo los asuntos importantes, sin dejar su puesto direccional en ningún momento.

Esos sabios que consultaba Moisés se consolidaron como grupo, y guiaron a los subsecuentes líderes de Israel, hasta que después del gobierno del rey Salomón se comenzaron a llamar: “Sanedrin” como grupo, el cual se consolidó formalmente después del exilio de Israel a Babilonia, con 71 sabios, que además de los ministros y jueces que apoyaban a dichos líderes, ellos los orientaban en asuntos importantes por votación, por eso eran 71, para que siempre ganara una parte de ellos.

Al parecer, el Senado Romano se formó como un grupo similar al de los sabios del Sanedrin hebreo, y de él surgió formalmente el Derecho Romano, que hasta la actualidad rige los principios de la abogacía universal.

Y eso es precisamente lo que propongo, que los gobiernos del mundo que lo decidan conformen un Sanedrin, con 71 personajes de su país que hayan sido relevantes en política y en otras áreas humanistas, y hasta científicas, para que sirvan a los líderes mundiales de apoyo logístico por votación en las decisiones importantes que tomen.

El Sanedrin de México podría estar conformado por ejemplo por personajes como el senador Gamboa Patrón, el doctor Romeo Rodríguez, la ministra Sánchez Cordero, el escritor Daniel Krauze y el comandante Bringas de la Marina Nacional, a quien conozco personalmente.