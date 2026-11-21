¿Qué ocurre con una democracia cuando sus jóvenes siguen votando, pero han dejado de creer que vivirán mejor que sus padres? ¿Qué sucede cuando una generación domina las nuevas tecnologías, pero teme que esas mismas tecnologías le arrebaten su futuro? ¿Y qué pasa cuando los ciudadanos participan en las elecciones sin confiar plenamente en las instituciones que las organizan? Estas preguntas deberían preocupar a cualquier gobernante.

El pasado 6 de noviembre, Harvard Kennedy School publicó una interesante conversación con John Della Volpe, director de encuestas del Instituto de Política de esa universidad. Della Volpe había participado en un encuentro abierto con usuarios de Reddit, en vísperas de las elecciones intermedias estadounidenses, para explicar los resultados de la más reciente Harvard Youth Poll y discutir cómo se pueden conocer las inquietudes de una generación.

La encuesta, realizada entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre de 2026, entrevistó a 2,024 estadounidenses de entre 18 y 29 años. Forma parte de un proyecto que lleva 26 años estudiando las actitudes políticas, económicas y sociales de los jóvenes.

Su hallazgo más inquietante es que solamente 9% considera que Estados Unidos avanza en la dirección correcta. El 62% piensa que va por el camino equivocado y el 69% siente más temor que esperanza respecto al futuro de su país.

No estamos ante una simple encuesta electoral. Estamos ante una radiografía de la relación entre una generación y su futuro. Y aunque sería incorrecto trasladar mecánicamente sus resultados a México, las preguntas que plantea son extraordinariamente relevantes.

La promesa que dejó de cumplirse

Durante décadas, una de las ideas más poderosas de las sociedades modernas fue que los hijos vivirían mejor que sus padres. Estudiar, trabajar, ahorrar y esforzarse constituían una ruta razonablemente confiable hacia una vida mejor. Hoy esa promesa está bajo presión.

La encuesta de Harvard revela que solamente 25% de los jóvenes estadounidenses espera encontrarse en una situación económica mejor que la de sus padres cuando alcance su edad. El 27% cree que estará peor. Por primera vez en la historia de este estudio, el pesimismo supera al optimismo sobre la movilidad económica entre generaciones.

La diferencia parece pequeña. Su significado es enorme. Una sociedad puede soportar dificultades económicas temporales si sus ciudadanos creen que el esfuerzo permitirá superarlas. Pero cuando desaparece esa expectativa, comienza a deteriorarse algo más profundo: la confianza en las reglas del juego. La movilidad social no es solamente un indicador económico. Es una fuente de legitimidad política.

Para México, la pregunta es inevitable: ¿cuántos jóvenes creen realmente que podrán comprar una vivienda, conseguir un empleo bien remunerado, formar una familia y alcanzar mayor prosperidad que sus padres?

La inteligencia artificial y el miedo al futuro

Uno de los resultados más sorprendentes del estudio es que 64% de los jóvenes estadounidenses considera que la inteligencia artificial y su capacidad para sustituir empleos representan una amenaza seria para su seguridad económica.

La generación que creció utilizando tecnología digital teme ahora que esa tecnología transforme radicalmente sus oportunidades laborales. La paradoja es evidente. Durante años, las universidades prepararon a sus estudiantes para ingresar a profesiones que exigían conocimientos especializados. Hoy, muchas de las tareas iniciales de esas profesiones pueden realizarse con herramientas de inteligencia artificial.

El problema no consiste únicamente en cuántos empleos desaparecerán. También debemos preguntarnos cómo adquirirán experiencia los jóvenes si las tareas que tradicionalmente permitían aprender una profesión comienzan a automatizarse. ¿Cómo se formará un abogado si una máquina prepara los primeros borradores? ¿Cómo aprenderá un analista financiero si los sistemas realizan buena parte de sus cálculos? ¿Cómo desarrollará criterio un investigador si la inteligencia artificial ejecuta sus primeras tareas? No significa que esas profesiones vayan a desaparecer. Significa que sus mecanismos de aprendizaje están cambiando.

Para México, este desafío es particularmente importante. Una economía que busca aprovechar la integración productiva con América del Norte necesita desarrollar talento capaz de trabajar con tecnologías avanzadas. La discusión sobre inteligencia artificial no debería limitarse a promover su adopción. Debe incluir una estrategia nacional de formación, reconversión laboral y creación de oportunidades. La revolución tecnológica será políticamente sostenible si sus beneficios se traducen en posibilidades reales de progreso.

Los jóvenes no necesariamente abandonan la democracia

Della Volpe identifica otra paradoja interesante. La generación Z ha mostrado niveles de participación electoral superiores a los de generaciones anteriores cuando tenían edades semejantes. En las elecciones intermedias estadounidenses de 2018, aproximadamente un tercio de los jóvenes acudió a votar.

Sin embargo, esa participación convive con una profunda desconfianza institucional. Solamente 34% de los encuestados expresó confianza considerable o moderada en que las elecciones de 2026 serían justas y precisas. Y entre quienes afirmaron que definitivamente votarían, 66% consideró que la participación política puede producir cambios importantes. Entre quienes aseguraron que no votarían, apenas 8% compartía esa percepción.

La lección es fundamental: la participación democrática depende también de que los ciudadanos crean que sus decisiones pueden modificar la realidad. No debemos confundir votar con confiar. Una persona puede acudir a las urnas porque está satisfecha, porque desea un cambio, porque teme perder derechos o porque rechaza a determinados candidatos. La participación electoral no constituye, por sí sola, una aprobación integral del sistema político.

Tampoco la abstención significa necesariamente indiferencia. Puede expresar desencanto, desconfianza o la percepción de que ninguna alternativa responde a las preocupaciones ciudadanas. Éste es uno de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas: conseguir que la participación sea algo más que un acto periódico de selección de gobernantes.

La corrupción también preocupa a las nuevas generaciones

Otro hallazgo merece especial atención. Entre los jóvenes estadounidenses registrados para votar que manifestaron al menos una posibilidad de 50% de participar, el costo de la vida fue considerado importante por 91%. La corrupción gubernamental apareció inmediatamente después, con 88%. Es decir, las preocupaciones económicas y la integridad institucional ocupan los primeros lugares de la agenda juvenil.

La corrupción no es solamente un problema moral. También es una barrera para la movilidad social. Cuando los contratos se asignan por relaciones personales, los empleos públicos dependen de lealtades políticas y las oportunidades se distribuyen mediante privilegios, el esfuerzo pierde valor. Una generación que percibe que las reglas favorecen a determinados grupos puede terminar cuestionando la legitimidad de todo el sistema.

México 2027: escuchar antes de prometer

La magnitud del proceso electoral mexicano de 2027 ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las preocupaciones de las nuevas generaciones. Los partidos suelen aproximarse a los jóvenes mediante campañas digitales, videos breves, mensajes emocionales y presencia en redes sociales.

Pero dominar las plataformas digitales no significa comprender a quienes las utilizan. Una cosa es captar la atención de los jóvenes. Otra muy distinta es entender sus problemas. ¿Qué esperan de la educación? ¿Qué obstáculos encuentran para conseguir empleo? ¿Cómo perciben sus posibilidades de adquirir vivienda? ¿Qué opinan sobre la seguridad, la corrupción y el funcionamiento de las instituciones? ¿Confían en que podrán construir una vida mejor?

Las respuestas no pueden suponerse a partir de los resultados estadounidenses. México necesita investigaciones propias, representativas y periódicas. Y aquí aparece una de las contribuciones más importantes de Della Volpe: las encuestas deben servir para escuchar, no solamente para anticipar resultados electorales. El investigador explica que los cuestionarios contienen decenas de preguntas más allá de las preferencias por los candidatos. Esas preguntas permiten comprender las razones detrás de las decisiones.

También insiste en combinar encuestas rigurosas con conversaciones cualitativas y grupos de discusión. Su argumento tiene una enorme relevancia para la política mexicana. Los partidos saben mucho sobre cómo ganar elecciones. Necesitan saber más sobre cómo comprender a la sociedad que pretenden gobernar.

La elección que también se disputa en el futuro

La elección de 2027 puede analizarse desde muchas perspectivas: la evaluación del gobierno federal, la competencia entre partidos, las condiciones económicas, la seguridad, las diferencias regionales y el desempeño de las administraciones estatales. Pero existe otra dimensión que merece atención: las expectativas sobre el futuro.

Para un joven que busca su primer empleo, la política puede significar algo distinto que para una persona preocupada por su jubilación. Para quien no puede independizarse económicamente, las estadísticas de crecimiento pueden resultar insuficientes. Para quien enfrenta inseguridad en su comunidad, las promesas nacionales pueden parecer demasiado lejanas.

Esto no significa que todos los jóvenes compartan las mismas prioridades. Precisamente por eso resulta indispensable investigar sus diferencias. Las condiciones de un universitario de Monterrey pueden ser muy distintas de las de un trabajador de Guerrero, una emprendedora de Querétaro o un estudiante de Sinaloa.

El error sería imaginar una sola juventud mexicana. Otro error sería asumir que los programas sociales determinan automáticamente las preferencias electorales. Las decisiones ciudadanas responden a múltiples factores: experiencias personales, identidad política, expectativas económicas, confianza institucional y evaluación de las alternativas.

El reto democrático consiste en comprender esa complejidad sin reducir a los ciudadanos a categorías electorales.

La política necesita recuperar el horizonte

Hay una lección más profunda en el trabajo de Harvard. Los gobiernos suelen concentrarse en administrar el presente. Los partidos, en ganar la siguiente elección. Los ciudadanos, sin embargo, necesitan razones para confiar en el futuro.

Gobernar bien exige conectar las decisiones de hoy con las posibilidades de mañana. La investigación de Della Volpe nos recuerda que las sociedades no pueden evaluarse exclusivamente por sus indicadores presentes. También deben observar las expectativas que generan. Una generación que pierde confianza en el futuro está enviando una señal que ninguna democracia debería ignorar.