Bienvenidos amantes de la gastronomía. Como muchos saben, el mes de junio es el mes del orgullo LGBTQ+ , y por supuesto tendremos un fin de semana con muchas opciones, por si gustan seguirme.

Primero, me parece fantástica la idea de organizar un picnic en lo que fuera la residencia oficial de los presidentes de México, Los Pinos, ahora convertido en Complejo Cultural; siempre ha sido lugar enigmático, y qué mejor que pasar un agradable día entre sus altas coníferas.

El evento es gratuito y lo lleva a cabo “México Diverso”. Además de poder hacer tu picnic en los fabulosos jardines, también habrá danza contemporánea, una pasarela de moda y diversas puestas en escena. Lo mejor es que la entrada es libre y la cita es este sábado 24, a partir de las 13:00 horas.

Aprovechando que todavía tenemos esta ola de calor, prepararemos una canasta con ambigús para repartir entre amigos, una manta para sentarse es un indispensable, y vamos dispuestos a vivir una experiencia diferente.

Ojalá a los organizadores se les ocurriera hacer un concurso de picnics, con diferentes categorías, como “el más original”, “el más tradicional”, “picnic fusión”, ¿a poco no estaría divertidísimo para ampliar más la experiencia?

Ahora que si lo suyo es disfrutar de un lugar cerrado, hay varios bares en la Ciudad de México que tendrán eventos relacionados con la marcha del orgullo LGBT+. Blow Bar ubicado en Niza 40 en la colonia Juárez, en plena Zona Rosa es una opción; otro es Divina Bar en Eje Central Lázaro Cárdenas 43, colonia Centro. También está Kinky Bar que además cuenta con karaoke para aquellos que les guste la cantada, está en Amberes 1, colonia Juárez.

Pero no es obligatorio ir a un bar gay, no se preocupen, que pueden celebrar este mes con varios tragos coquetos para la ocasión y algunos son favoritos de la comunidad. Un Martini tiene un no sé qué, que qué se yo, pero si convertimos esta clásica bebida en un “Appletini” será un hitazo, y es que además de deliciosa es una de las bebidas favoritas de la comunidad LGTBQ+.

En una copa para Martini escárchala con azúcar; si quieres elevar aún más la bebida, que sea con una mezcla de azúcar morena y canela. Se necesita vodka, licor de manzana, jugo de manzana y hielo. Una rodaja de manzana ligeramente espolvoreada de nuestra mezcla como decoración… y a brindar.

Si buscas un trago que tenga una gran personalidad, sin duda lo tuyo es el Manhattan, pues no es tan dulce como la bebida anterior, ya que este se prepara con whisky y vermut rojo que le aporta un poco de dulzor.

Pero pertenecer a la comunidad no significa que todo deba ser dulce y con brillitos, para nada, hay gustos para todos. ¿Qué tal una buena cerveza alemana?, ¿o un mezcal derecho?, sugiero que lo acompañen con gajos de naranja y sal de gusano.

El día del orgullo gay tiene más de 50 años que se celebra en todo el mundo, y el detonador fueron unos enfrentamientos en el bar Stonewall Inn (Nueva York) entre la policía y clientes con orientación homosexual, cuando esta era considerada en esa época una enfermedad mental.

La gastronomía es un foro excelente para celebrar la diversidad. La cocina mexicana es una muestra de ello, y de colorido, por ejemplo tenemos tacos de todo tipo, suaves, duros, con diferentes rellenos, carne, cerdo, pollo, pescado, mariscos, papa, con salsa encima o con su salsa aparte, con arroz y frijoles o sin ellos. Cada uno es una experiencia superior, y aunque tengamos siempre nuestros preferidos, nunca debemos cerrarnos a probar cosas nuevas.

En este mes del orgullo LGTBQ+, aprendamos a convivir de manera armoniosa con este arcoíris tan maravilloso de seres humanos, y sobre todo, respetemos nuestras diferencias. ¡Bon appétit!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera