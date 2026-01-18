La imaginación siempre ha formado parte del debate público y la captura de Nicolás Maduro ha hecho explotar todas las teorías en México.

Que si Trump va a venir por Sheinbaum; que primero va por AMLO a Palenque; que mejor quiere a los hijos de este…

El fin de semana, Mario Di Constanzo de plano se voló la barda al asegurar que “el tiempo se agotó y Trump quiere ‘cabezas’. Se sabe que una de ellas podría ser la de “un familiar” de AMLO, dos gobernadores, 3 legisladores y al menos 1 secretario de Estado”.

Vaya, don Mario hasta usa comillas como si estuviera citando a alguien que le proporciona la información directa de que Trump pidió expresamente la cabeza de alguien.

“Son horas negras para el gobierno de la 4T, la realidad los alcanzó y sus “voceros” ya no tienen ni voz, ni credibilidad”, escribe don Mario.

Lo que cabe preguntar es qué tanta credibilidad tiene él y otros miembros de la oposición que se la pasan inventando esta y otras historias.

Esta columna se podrá publicar sin que nada de lo que don Mario dijo, haya ocurrido, pero más aún, sin que él ofrezca una disculpa a sus lectores. Así que seguiremos escuchando este y otros cuentos.

¿Qué sí ha pasado?

Enlisto hechos, no cuentos ni novelas:

-Estados Unidos revocó las visas a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

-Alcalde de Puerto Peñasco en Sonora presentó su renuncia luego de que le revocaron su visa.

-El fin de semana se realizaron operativos en Michoacán donde se habló de una supuesta cooperación con Estados Unidos. Pero todo se desinfló cuando se confirmó que eran 7 detenidos -ningún narcotraficante conocido-, un búho y otros animales en cautiverio.

-AMLO ya reapareció al menos 2 veces -una físicamente y otra digital-, sin que se le note alguna preocupación porque vayan a “capturarlo”.

-La presidenta Sheinbaum ya tiene el mejor indicador delictivo que pudo conseguir cualquier presidente los últimos sexenios: redujo en un 40% los homicidios dolosos.

Como leerá, la imaginación de la oposición va mucho más allá de los hechos y ha creado un panorama que no existe… más que en su cabeza.