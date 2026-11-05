Donald Trump despertó este miércoles con una realidad política que difícilmente imaginaba cuando regresó triunfante a la Casa Blanca: los demócratas le arrebataron el control del Congreso, conquistaron gubernaturas consideradas fortalezas republicanas y protagonizaron victorias que rompen barreras históricas de género, origen étnico y representación política. Pero el terremoto electoral del martes 3 de noviembre produjo algo todavía más interesante: una impresionante constelación de mujeres y hombres que ahora aparecen como protagonistas de la política estadounidense, desde nuevas gobernadoras que hicieron historia y senadores que conquistaron territorios adversos hasta dirigentes reelectos que resurgen fortalecidos. Y por encima de ese universo de figuras permanece Barack Obama, todavía con un magnetismo político extraordinario, mientras el nombre de Michelle Obama continúa flotando como una estrella brillante, misteriosa y aparentemente inalcanzable; Kamala Harris busca conservar su espacio, Bernie Sanders mantiene influencia entre los progresistas y Gavin Newsom, JB Pritzker, Josh Shapiro y otros dirigentes se preparan para una etapa de definiciones. El problema para los demócratas ya no será solamente administrar su victoria, sino conseguir que tanta riqueza de liderazgos no termine convertida en una guerra de ambiciones. Y para Trump comienza otra historia: la de un presidente que conserva el cargo, pero pierde las mayorías legislativas con las que había gobernado.

Los resultados conocidos durante la noche del martes y la jornada del miércoles confirmaron que los demócratas recuperaron tanto la Cámara de Representantes como el Senado, terminando con el control republicano de los dos poderes legislativos. Se trata de un cambio de gran trascendencia porque, cuando el nuevo Congreso entre en funciones en enero de 2027, Trump deberá relacionarse con mayorías opositoras capaces de impulsar investigaciones, exigir comparecencias, revisar decisiones presupuestales y condicionar una parte importante de su agenda. Sin embargo, tampoco debe confundirse la recuperación legislativa con un poder absoluto de los demócratas, pues el presidente conservará el veto constitucional y otras atribuciones propias del Ejecutivo.

El resultado adquiere una dimensión todavía mayor cuando observamos el mapa electoral y los rostros de quienes conquistaron posiciones que durante años parecieron fuera del alcance de su partido. Texas ofrece quizá el ejemplo más llamativo. Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, puso fin a más de tres décadas de control republicano de la gubernatura y se convirtió en la primera mujer latina elegida para encabezar ese estado. La victoria de una legisladora demócrata frente a un mandatario que buscaba un cuarto periodo representa mucho más que una alternancia de partidos: modifica el panorama político de una entidad decisiva para Estados Unidos y particularmente importante para México por sus vínculos fronterizos, comerciales y familiares.

En el mismo Texas, James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton y conquistó un escaño del Senado federal, convirtiéndose en el primer demócrata elegido senador por ese estado desde 1988. La combinación de ambos resultados merece un análisis especial porque muestra que una parte considerable del electorado texano decidió modificar sus preferencias en distintas contiendas. Pero sería apresurado afirmar que Texas se ha convertido definitivamente en un territorio demócrata. El estado mantiene una sociedad políticamente diversa y su nueva gobernadora deberá relacionarse con una legislatura estatal donde los republicanos conservan una presencia importante.

Georgia produjo otra de las grandes noticias de la jornada. Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta y antigua colaboradora de la administración de Joe Biden, derrotó al republicano Rick Jackson y se convirtió en la primera mujer elegida gobernadora de Georgia y en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de un estado estadounidense. No es un acontecimiento menor. La victoria rompe una barrera histórica en un país donde la representación política ha estado marcada durante generaciones por desigualdades raciales y de género. Además, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió su reelección, consolidando la presencia de su partido en un estado donde los republicanos habían conservado la gubernatura durante más de dos décadas.

El protagonismo femenino se extiende a otros territorios. Deb Haaland, exsecretaria federal del Interior, fue proyectada ganadora de la gubernatura de Nuevo México y está llamada a convertirse en la primera mujer indígena elegida gobernadora de un estado estadounidense. Amy Acton obtuvo una victoria demócrata en Ohio, mientras Peggy Flanagan, dirigente indígena de Minnesota, se incorpora al nuevo panorama senatorial con una trayectoria vinculada a la representación de comunidades históricamente marginadas. Estos resultados obligan a reconocer que las transformaciones electorales no solamente producen alternancias partidistas; también modifican quiénes tienen acceso a los espacios más elevados del poder público.

En Illinois, JB Pritzker consiguió la reelección y fortaleció su presencia nacional. Josh Shapiro obtuvo un nuevo mandato en Pensilvania, una entidad de considerable importancia electoral; Wes Moore hizo lo propio en Maryland, mientras otras figuras con experiencia gubernamental, como Andy Beshear en Kentucky y Gretchen Whitmer en Michigan, continúan siendo parte importante de las conversaciones sobre el futuro del partido. En Iowa, Rob Sand protagonizó otra conquista relevante para los demócratas, y en California Xavier Becerra ganó la gubernatura para suceder a Gavin Newsom, quien concluye su periodo después de ocho años al frente del estado.

Becerra posee una trayectoria singular: fue legislador federal, fiscal general de California y secretario de Salud del gobierno de Biden. Su elección adquiere especial interés para México por su origen familiar mexicano y por la importancia de California en nuestra relación económica y social. Newsom, por su parte, deja el gobierno estatal con un alto nivel de conocimiento público y una presencia política que continuará alimentando las conversaciones sobre 2028. Sin embargo, no todos los dirigentes que terminan una gubernatura conservan automáticamente las mismas posibilidades de influencia, ni todos quienes obtienen una reelección adquieren por ello una candidatura presidencial.

La renovación también se manifiesta en el Senado. Roy Cooper conquistó Carolina del Norte; Sherrod Brown obtuvo una victoria importante en Ohio y James Talarico protagonizó el cambio en Texas. Jon Ossoff conservó Georgia y Chris Pappas consiguió mantener para los demócratas un escaño en Nuevo Hampshire. Junto a ellos permanecen figuras conocidas como Raphael Warnock, Mark Kelly, Ruben Gallego, Cory Booker y Chris Murphy, cada una con experiencias y perfiles distintos. Lo importante no es suponer que todos aspiran a la Presidencia, sino comprender que el partido dispone ahora de una combinación amplia de dirigentes con posibilidades de influir sobre su orientación nacional.

La Cámara de Representantes ofrecerá otro escenario de poder. Hakeem Jeffries aparece ante la posibilidad de convertirse en el primer afroamericano en presidirla, mientras Alexandria Ocasio-Cortez conserva su condición de figura destacada del progresismo. Ro Khanna también participa activamente en las discusiones sobre economía, industria y tecnología. Estas voces representan distintas concepciones acerca de cómo responder a la desigualdad, fortalecer los servicios públicos y construir acuerdos con ciudadanos moderados e independientes.

Pero en medio de esta abundancia de nombres hay un personaje que sigue ocupando un lugar excepcional: Barack Obama. Han transcurrido casi diez años desde que dejó la Presidencia y continúa siendo uno de los referentes más conocidos y capaces de movilizar al electorado demócrata. Participó en actos de campaña, respaldó candidatos de diferentes corrientes y volvió a demostrar su habilidad para comunicar mensajes políticos a públicos amplios. Después de conocerse las victorias, sostuvo que los estadounidenses habían enviado un mensaje sobre la necesidad de una política que una y no divida. Su relevancia no depende de que pueda volver a competir por la Casa Blanca, porque la Constitución se lo impide, sino del reconocimiento político que conserva.

Obama ocupa una posición especialmente interesante para la reorganización demócrata. Puede dialogar con dirigentes moderados y progresistas, con generaciones distintas y con sectores del partido que no necesariamente comparten todas las decisiones de su administración. Eso no significa que sus opiniones sean universalmente aceptadas, pero sí que mantiene una presencia política y simbólica que pocos dirigentes pueden igualar.

Y luego está Michelle Obama, una figura que parece adquirir mayor fascinación precisamente porque no ha buscado convertirse en candidata. Su nombre reaparece periódicamente entre quienes imaginan una personalidad capaz de reunir simpatías diversas, pese a que ella no ha anunciado intención alguna de disputar la Presidencia. Su influencia pública, su historia personal y su capacidad de comunicación le otorgan un lugar singular, pero sería un error confundir los deseos de sus admiradores con una candidatura que no existe. Es una estrella que continúa brillando en el firmamento demócrata, aunque su posible participación electoral permanece envuelta en un misterio que ella misma no ha decidido disipar.

Kamala Harris representa un caso diferente. Fue vicepresidenta, encabezó la candidatura presidencial demócrata en 2024 y conserva una extensa red de relaciones políticas. Su derrota frente a Trump no eliminó su trayectoria ni su reconocimiento, pero el surgimiento de nuevos gobernadores y senadores modifica inevitablemente el panorama en el que tendría que desenvolverse cualquier eventual aspiración suya. Harris conserva un lugar en la conversación nacional, aunque ya no es posible analizar el futuro del partido exclusivamente alrededor de quien fue su última candidata presidencial.

Bernie Sanders sigue representando otra fuente de influencia. Aunque pertenece formalmente al grupo de senadores independientes, mantiene estrechos vínculos con sectores progresistas y ha sido determinante para colocar la desigualdad económica, la concentración de la riqueza, los salarios y el acceso a la salud entre los grandes asuntos del debate demócrata. Su relación con figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Peggy Flanagan evidencia la existencia de una corriente política cuya presencia no depende de que Sanders vuelva a buscar la Presidencia.

Aquí aparece el problema central: ¿cómo reunir a Obama, Michelle, Kamala Harris, Sanders, Newsom, Pritzker, Shapiro, Moore, Becerra, Hinojosa, Bottoms, Ossoff, Talarico y los demás dirigentes sin que esa diversidad termine convertida en una competencia anticipada por la candidatura de 2028? No se trata solamente de diferencias generacionales o personales. Hay discrepancias reales sobre política comercial, migración, impuestos, papel del Estado, seguridad y mecanismos para combatir la desigualdad.

Los nuevos resultados electorales muestran que los demócratas pueden obtener respaldo en electorados muy diferentes, desde California e Illinois hasta Texas, Georgia, Ohio e Iowa. Pero las propuestas capaces de movilizar a un sector progresista de Nueva York no necesariamente coinciden con las prioridades de un votante independiente de Texas o de una familia trabajadora del Medio Oeste. La unidad deberá construirse a partir de coincidencias concretas, no mediante la pretensión de que todos los estadounidenses compartan idénticas preferencias políticas.

Tampoco faltarán disputas por los espacios de poder. Algunos dirigentes históricos comienzan a ceder protagonismo a una nueva generación, mientras otros recuperan influencia después de periodos difíciles. Entre los republicanos también se observará una reorganización inevitable. Greg Abbott perdió Texas, otros candidatos respaldados por Trump fueron derrotados y el vicepresidente JD Vance tendrá que desenvolverse en un escenario distinto del que existía antes de la jornada electoral.

¿Y qué sigue para Donald Trump? Ésa es la otra gran pregunta. El presidente continúa en funciones y conserva sus atribuciones constitucionales, pero a partir de enero tendrá enfrente un Congreso opositor. Los demócratas podrán promover investigaciones, revisar decisiones gubernamentales y dificultar la aprobación de determinadas iniciativas. Trump podrá ejercer su derecho de veto y defender sus políticas, aunque algunas decisiones requerirán negociaciones que antes podían resolverse con mayor facilidad mediante mayorías republicanas.

La guerra con Irán y sus consecuencias económicas se han incorporado también al debate sobre las razones del descalabro electoral. El aumento de los precios de los combustibles y las preocupaciones sobre el costo de la vida pesaron sobre numerosas familias. Trump y el propio Vance reconocieron que el conflicto tuvo repercusiones políticas, aunque el presidente ha defendido su actuación. La cuestión será determinar si la nueva distribución del poder favorece negociaciones institucionales o una etapa de confrontaciones más frecuentes entre la Casa Blanca y el Congreso.

Las cifras sobre el comportamiento del electorado también merecen atención. Los sondeos de Associated Press muestran avances demócratas entre jóvenes, electores latinos, ciudadanos afroamericanos y votantes moderados. Sin embargo, esos resultados no representan un compromiso permanente de esos sectores con un partido: expresan decisiones tomadas en circunstancias concretas que pueden modificarse en futuras elecciones.

Para México, las consecuencias requieren especial cuidado. Las victorias de Hinojosa en Texas y Becerra en California abren nuevas interlocuciones en dos estados fundamentales para nuestros vínculos económicos, sociales y familiares. Pero la ascendencia mexicana de un gobernante no garantiza coincidencias automáticas con las prioridades nacionales. El gobierno de Claudia Sheinbaum deberá negociar con las nuevas autoridades, con el Congreso federal y con la Casa Blanca en asuntos tan importantes como la revisión del T-MEC, la seguridad fronteriza, las inversiones, la industria automotriz, la migración y la cooperación bilateral.

También será necesario observar la posición de los nuevos legisladores demócratas frente a las políticas comerciales. No todos los opositores a Trump rechazan el proteccionismo ni comparten una misma visión sobre México. Las exigencias laborales, las reglas de origen y la competencia industrial con China forman parte de discusiones que atraviesan las fronteras partidistas estadounidenses.

La recuperación del Congreso representa una victoria trascendente para los demócratas, pero no les asegura la Presidencia en 2028. Dos años constituyen un periodo considerable en política. El desempeño de sus mayorías legislativas, los resultados de las nuevas gubernaturas, las decisiones de Trump y la capacidad de los republicanos para reorganizarse influirán sobre las siguientes elecciones.

Por eso sería un error que el Partido Demócrata confundiera el resultado de noviembre con una autorización para concentrarse anticipadamente en el reparto de candidaturas. Los ciudadanos que votaron preocupados por los precios, el empleo, la seguridad y el funcionamiento de las instituciones esperan respuestas a esos problemas. El Congreso puede investigar y fiscalizar, pero también tiene la responsabilidad de legislar y encontrar acuerdos cuando sean necesarios.

La gran riqueza de mujeres y hombres que surge de estas elecciones constituye una característica notable del escenario político estadounidense. Hay nuevas gobernadoras que rompieron barreras, legisladores que conquistaron estados adversos, dirigentes reelectos que fortalecieron su posición y figuras históricas que siguen conservando reconocimiento. También hay liderazgos que pierden fuerza y otros cuya importancia futura dependerá de su capacidad para responder a nuevas circunstancias.

Obama continúa siendo un referente extraordinario; Michelle permanece como una figura de gran reconocimiento, aunque ajena por ahora a una candidatura; Kamala Harris conserva experiencia y presencia; Sanders mantiene influencia ideológica; Newsom y otros gobernadores participan en la discusión sobre el futuro; y las nuevas figuras, desde Hinojosa y Bottoms hasta Talarico y Ossoff, amplían el abanico de posibilidades.

Pero una constelación de estrellas no constituye por sí misma una organización capaz de actuar con rumbo compartido. Para transformar las victorias en una alternativa de gobierno, los demócratas tendrán que construir acuerdos que sobrevivan a las diferencias personales, a las ambiciones electorales y a las disputas entre moderados y progresistas.

Mientras tanto, Trump enfrenta una paradoja de enorme trascendencia. Conserva la Presidencia de la nación más poderosa del mundo, pero los electores decidieron transferir el control del Congreso a sus adversarios. No está obligado a compartir las opiniones de los demócratas, pero tendrá que reconocer las atribuciones constitucionales de las mayorías legislativas que resultaron elegidas.

El resultado de este martes también deja una lección para quienes creen que el poder puede administrarse indefinidamente sin escuchar los cambios en la opinión ciudadana. Las mayorías electorales son temporales y deben renovarse mediante resultados y procedimientos democráticos. Ninguna victoria pasada cancela la facultad de los ciudadanos para modificar la composición de sus instituciones.

Los demócratas tienen ahora una oportunidad política considerable, pero también una responsabilidad igualmente importante. Si consiguen utilizar su diversidad para debatir, negociar y construir acuerdos, podrán definir un rumbo común sin renunciar a sus diferencias. Si convierten la abundancia de liderazgos en una disputa permanente por candidaturas, podrían desperdiciar una parte de lo conseguido en las urnas.

Porque derrotar al adversario no equivale automáticamente a construir una alternativa de gobierno. Y recuperar el Congreso no significa que la confianza ciudadana quede garantizada para siempre.

La historia no solamente examinará cómo reaccionó Trump después de perder las mayorías legislativas. También evaluará qué hicieron los demócratas con el poder que recibieron, cómo administraron sus diferencias y si ofrecieron respuestas a las preocupaciones que llevaron a millones de estadounidenses a las urnas.

El gran desafío de 2028 comienza ahora, con gobernadores y gobernadoras que hacen historia, senadores que conquistan nuevos espacios, figuras de experiencia que conservan su influencia y una generación que busca abrirse camino. Pero ninguna personalidad, por famosa que sea, podrá sustituir la construcción de un programa compartido.

Porque los demócratas pueden tener muchas estrellas, pero todavía necesitan demostrar que saben formar una constelación con rumbo. Obama puede seguir iluminando el escenario, Michelle conservar su misterio, Kamala defender su trayectoria, Sanders impulsar sus ideas y los nuevos liderazgos reclamar su lugar. Sin embargo, la fuerza de un partido no se mide solamente por la celebridad de sus dirigentes, sino por su capacidad para transformar las diferencias en acuerdos y las victorias en resultados.

Trump perdió las mayorías legislativas, pero conserva la Casa Blanca. Los demócratas ganaron el Congreso, pero todavía no han ganado la batalla por su propia unidad ni tienen asegurada la Presidencia de 2028. Ambos tienen por delante pruebas que las urnas de noviembre apenas comenzaron a definir.

Y aquí está la gran paradoja de la política estadounidense: mientras Trump descubre que ni siquiera desde la Casa Blanca puede controlar indefinidamente el poder, los demócratas deberán aprender que reunir a muchas figuras capaces de ganar elecciones no significa necesariamente contar con un liderazgo colectivo capaz de gobernar.

Porque una victoria puede cambiar el mapa político en una noche, pero solamente la unidad, la inteligencia y los resultados permiten cambiar el destino de una nación. Y si los demócratas no comprenden esa diferencia, su extraordinario triunfo de 2026 podría convertirse, paradójicamente, en el punto de partida de sus propias divisiones.

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