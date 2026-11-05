Sandra Jáuregui, hija de migrantes de Zacatecas, hizo historia al vencer en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 y se convertirá en la nueva vicegobernadora del estado de Nevada.

Pero, ¿quién es Sandra Jáuregui? A continuación te contamos toda su trayectoria, así como su edad, estudios y hasta su signo zodiacal.

¿Quién es Sandra Jáuregui? La hija de migrantes de Zacatecas electa en Estados Unidos

Sandra Jáuregui nació en Monterey Park, en el estado de California. Es hija de migrantes mexicanos, toda vez que su padre es originario de Nochistlán, Zacatecas.

Tras sobrevivir en primera persona al trágico tiroteo masivo del 1 de octubre de 2017 en Las Vegas, se convirtió en una de las voces hispanas más prominentes a nivel nacional en la lucha por el control de armas y la seguridad escolar.

Sandra Jáuregui es una de las principales impulsoras de las leyes de “alerta roja” (red flag laws) en el estado de Nevada.

Sandra Jáuregui, hija de migrantes de Zacatecas, es electa en Estados Unidos (Sandra Jáuregui / FB)

¿Qué edad tiene Sandra Jáuregui?

Sandra Jáuregui nació el 31 de octubre de 1983, por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Quién es el esposo de Sandra Jáuregui?

Sandra Jáuregui sí se encuentra casada, sin embargo, mantiene la identidad de su pareja privada.

Sandra Jáuregui, hija de migrantes de Zacatecas, es electa en Estados Unidos (Sandra Jáuregui / FB)

¿Qué signo zodiacal es Sandra Jáuregui?

Al nacer un 31 de octubre, la astrología occidental señala que Sandra Jáuregui es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Sandra Jáuregui?

Sandra Jáuregui mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

Sandra Jáuregui, hija de migrantes de Zacatecas, es electa en Estados Unidos (Sandra Jáuregui / FB)

¿Qué estudió Sandra Jáuregui?

Sandra Jáuregui cuenta con la Licenciatura en Historia por la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV).

¿En qué ha trabajado Sandra Jáuregui?

Comenzó trabajando en programas sin fines de lucro y de alivio para la vivienda en Nevada, incluyendo colaboraciones en la oficina de la Fiscalía local.

Fue electa por primera vez para representar al Distrito 41 de la Asamblea de Nevada en 2016. Ocupó este cargo de forma consecutiva y llegó a convertirse en la Líder de la Mayoría Demócrata en la Cámara.

Sandra Jáuregui, hija de migrantes de Zacatecas, es electa en Estados Unidos

En noviembre de 2026 resultó electa como vicegobernadora del estado de Nevada, venciendo a su rival republicano Stavros Anthony en las urnas.

Con ello hizo historia al convertirse en la primera mujer de raíces mexicanas e hija de un inmigrante en ser electa para el cargo de vicegobernadora en Nevada.

Su triunfo se suma a una ola histórica de mujeres que han asumido las más altas esferas del poder ejecutivo estatal y legislativo en los Estados Unidos.