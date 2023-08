“La mejor treta que pudo idearse el diablo fue la de hacerle creer al mundo que no existe.” KEVIN SPACEY

“Hoy hace un año, justamente un año. Y llueve como entonces en el atardecer. Y es una lluvia lenta, tan lenta que hace daño, porque casi no llueve ni deja de llover. Mi pena es una pena sin tamaño, en el tamaño triste de un nombre de mujer, aunque la gente pasa sin saber que hace un año, y aunque la lluvia ignora que llueve como ayer...” JOSÉ ÁNGEL BUESA

¡Menudo revuelo! Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, vio la necesidad de anunciar ayer por la tarde que Beatriz Paredes va por debajo en las encuestas del Frente donde solo participan Xóchitl y la propia Beatriz. También dijo que el Revolucionario Institucional fijará postura el miércoles sobre la elección interna de la alianza opositora.

¿Por qué dar a conocer esto ahora? Mucho CUIDADO. Si eso indican los datos, ¿cuál es la necesidad de mencionarlo a unos días del cierre del proceso interno y después de haberse llevado a cabo cinco debates de propuestas? ¿Se tratará de una jugarreta más del líder del priismo —en coordinación con Morena— para llamar al voto solidario por Beatriz (en detrimento de la hidalguense, por supuesto)? La senadora tlaxcalteca no necesita esas “ayudas”; calidad moral y profesional tiene de sobra.

Mas no lo olvidemos, Moreno ha hecho todo —antes y ahora— para promocionar a su aspirante, pero también DE todo que pudiera favorecer al obradorismo. En la mañanera en ningún momento se ha atacado a Beatriz y sí a Xóchitl. Lo que busca López Obrador es que quien represente al Frente en la contienda presidencial no sea esta última. Eso es claro.

Y subrayo que es Alito quien ha hecho esta sinergia con la 4t, ejemplos de ello hemos registrado unos cuantos. Porque lo que es la senadora Paredes, en el foro de Mérida ella aseveró que NO declinaría.

Lo que es más, pocas horas después de la declaración de Moreno Cárdenas, la candidata brindó su respuesta por medio de una epístola. Una cátedra; vale leer el escrito en su totalidad. Mostró la diplomacia y el arte de la política.

Eso sí, a nadie le quitó la duda, pues en su respuesta asentó: “Antes de que yo tome cualquier decisión… se debe conocer oportunamente los resultados de las encuestas oficiales, pueden clarificar muchas interrogantes”. Y así nos quedamos, con las interrogantes y con la duda de qué es lo que la legisladora piensa hacer.

Detengámonos un momento y pensemos qué significaría la renuncia de Beatriz a estas alturas. Declinar antes de la votación que ya está organizada para este 3 de septiembre, tanto en el comité nacional como en los estatales del Frente, nos impediría conocer el tamaño de la estructura nacional de la coalición. El número total de personas que votarían en este proceso de haber competencia entre Xóchitl y Beatriz, máxime conociendo la importante cantidad de ciudadanos que sí registraron su firma en favor de alguno de los posibles candidatos originales.

Dado que fue pronunciado el anuncio primero por Alito y luego vino la misiva de la aspirante, eso hace suponer un distanciamiento entre el presidente del PRI y la senadora. Las palabras textuales de ella son: “escuché con atención las declaraciones de…” ¿En serio? ¿Paredes no fue notificada previo el pronunciamiento de Moreno?

Porque si ese es el caso, a estas alturas del proceso, resulta que quien piensa o decide sobre la declinación de Beatriz es su partido (su dirigencia) y no los simpatizantes o la ciudadanía.

Ninguna de las dos senadoras merece pensar en renunciar. La ciudadanía esperamos se cumpla el proceso del Frente, mientras que al mismo mecanismo de coalición también le conviene conocer, en esta ronda de “votación” cuál es el impacto de los abstencionistas.

Lo que está haciendo el dirigente del PRI es justamente de lo que estamos hartos los ciudadanos, independientemente de que sea o no una treta para impulsar a Beatriz. ¿A qué me refiero? Sembrar la duda de que Beatriz se baja, para que se genere desánimo y mayor abstencionismo o, bien, para impulsar el voto ESPECÍFICAMENTE pro Paredes versus el destinado a Xóchitl. Una estrategia perversa que pasa por intentar utilizar a las contendientes (y eso que no entro a analizar en este escrito la carga de misoginia que todo este enredo conlleva).

Ambas candidatas han contribuido respetando las reglas del juego; enriqueciendo el ejercicio. Y que las dos continúen en este le brinda legitimidad a la ganadora, además de ofrecer a la ciudadanía la esperanza de que los procesos políticos internos puede ser diferentes, justos, democráticos (no una simulación a costa de nuestros impuestos como ha sido el de Morena y aliados).

Beatriz debe seguir. Por el bien del Frente, para brindar credibilidad y solidez al proceso. Los tiempos de declinsr ya han quedado atrás.

E igual que es necesario que Beatriz se quede en lo que falta del proceso, todos los participantes del mismo deberían cuestionarse si quieren que las dirigencias partidistas sigan; el rol que deben jugar los institutos políticos. Los límites de unos y otros actores.

Me temo que Alejandro Moreno continuará haciendo daño y, para daño, seamos francos, suficiente con el de la Cuarta Transformación.