La discusión sobre la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya obliga a volver a tres doctrinas que, aunque nacidas en contextos distintos, siguen operando como lentes para entender la tensión entre soberanía, cooperación penal y poder geopolítico: la Doctrina Estrada, la Doctrina Ker–Frisbie y la Doctrina Monroe.

I. La Doctrina Estrada: soberanía sin juicios morales externos

Formulada en 1930 por el canciller Genaro Estrada, esta doctrina parte de una premisa clara: México no debe calificar la legitimidad de gobiernos extranjeros mediante reconocimientos o desconocimientos. En su núcleo hay una defensa de la no intervención y del respeto a la autodeterminación. Trasladada al terreno contemporáneo, la Estrada no es solo una política diplomática, sino una postura ética frente al poder acerca de que los Estados no deben erigirse en jueces de otros.

Aplicada al caso de Rocha Moya, la Doctrina Estrada tensiona cualquier intento externo, particularmente de Estados Unidos, de construir narrativas políticas sobre autoridades mexicanas para justificar presiones judiciales. Una solicitud de extradición basada en imputaciones penales podría ser jurídicamente válida si se apega a tratados y pruebas; pero si se percibe como un mecanismo de deslegitimación política, México, coherente con Estrada, tendría incentivos para resistir. La clave aquí no es negar la cooperación penal, sino evitar que ésta se convierta en una forma encubierta de intervención. La pista podría ser la publicidad que se ha dado al caso pues en ella se puede apreciar la narrativa de acusar un narco-gobierno.

II. La Doctrina Ker–Frisbie: la jurisdicción por encima del método

En contraste, la Doctrina Ker–Frisbie, derivada de dos precedentes de la Suprema Corte estadounidense, sostiene que un tribunal puede ejercer jurisdicción sobre una persona sin importar cómo fue llevada ante él, incluso si medió un secuestro o captura irregular. En términos llanos que lo importante no es el camino, sino que el acusado esté frente al juez.

Esta lógica resulta profundamente problemática desde el derecho internacional contemporáneo. Si se aplicara en un escenario como el de Rocha Moya, abriría la puerta a prácticas extraterritoriales agresivas: detenciones fuera de canales diplomáticos, operativos encubiertos o presiones indirectas. Aunque formalmente Estados Unidos podría invocar esta doctrina para justificar la jurisdicción una vez que el individuo esté en su territorio, políticamente implicaría una ruptura grave con México. La Ker–Frisbie es, en esencia, una doctrina de eficacia judicial que sacrifica soberanía en el proceso.

III. La Doctrina Monroe: América para los intereses estadounidenses

La Doctrina Monroe, proclamada en 1823, nació como una advertencia a Europa respecto de que cualquier intervención en América sería vista como una agresión a Estados Unidos. Con el tiempo, esa idea evolucionó hacia una justificación de la influencia, y en ocasiones intervención, estadounidense en la región.

En el contexto actual, Monroe opera como lógica geopolítica subyacente. Bajo esta óptica, un caso como el de Rocha Moya podría interpretarse no solo como un asunto penal, sino como parte de la agenda de seguridad regional de Estados Unidos, especialmente en materia de narcotráfico. La extradición, entonces, se inserta en una narrativa más amplia donde Washington asume un rol protagónico en la persecución de delitos que considera amenazas hemisféricas. Desafortunadamente, la Ley de Extradición Internacional sugiere que la solicitud formal, de ser procedente, tendría que derivar en la detención temporal y posterior extradición.

Si estas tres doctrinas dialogaran entre sí en el caso de Rocha Moya, el resultado sería un campo de tensiones pues la Doctrina Estrada exigiría cautela, respeto institucional y evitar juicios políticos externos mientras Ker–Frisbie ofrecería a Estados Unidos un margen amplio para priorizar la persecución penal sobre las formas en tanto que la Doctrina Monroe operaría como telón de fondo, justificando la intervención indirecta en nombre de la seguridad regional.

El punto crítico está en distinguir entre cooperación jurídica legítima y proyección de poder. La extradición, en teoría, es un mecanismo técnico regulado por tratados bilaterales y estándares probatorios. Pero en la práctica, especialmente cuando involucra figuras políticas, se convierte en un acto cargado de simbolismo.

El hecho es que estamos frente al momento de la soberanía negociada y es tal vez, de los retos más grandes que enfrenta la presidenta y su equipo.

Una solicitud de extradición contra Rocha Moya no se resolvería únicamente en tribunales, sino en el terreno más complejo de la diplomacia y la percepción pública. México tendría que equilibrar su compromiso con la cooperación internacional en materia penal con la defensa de los principios que históricamente han definido su política exterior.

En última instancia, estas doctrinas revelan algo sobre la incertidumbre y la relatividad de la ley pues el derecho internacional no es un sistema neutral, sino un espacio donde coexisten normas, intereses y asimetrías de poder. La pregunta no es solo si una extradición procede, sino bajo qué lógica se construye: ¿la de la soberanía respetada, la de la eficacia judicial sin límites, o la de una hegemonía que sigue viendo al continente como su esfera natural de influencia? Y por supuesto, quiénes seguirán en aquella lista, hasta dónde podrá alcanzar y hasta dónde están dispuestos a tirar.