Estamos en una época donde echarle a los pocos deportistas mexicanos que la han hecho en su deporte parece moda. Habría que decirle a muchos de los comentaristas deportivos qué hay un mundo más allá del futbol y que deberían de analizar mas a fondo lo que realmente pasa en el deporte.

El Canelo

¿Cuál es el odio que tienen contra el Canelo? Los principales detractores del Canelo se encuentran en la TV. El principal es David Faitelson. ¿Por qué no le gusta al comentarista de ESPN México cualquier cosa que haga el boxeador de Jalisco? Álvarez ha ido construyendo su carrera en el boxeo, es un “producto” agradable para la mayoría de los mexicanos que les da gusto que el nombre de su país este en las grandes luminarias de un espectáculo que ha venido a menos pero que sigue siendo un deporte donde, como país, hemos destacado.

Que el Canelo sea pelirrojo y que no le deba todo “a su jefecita y a su manager”, no tiene qué ver con todo lo que ha hecho en su carrera. Que si peleo con tal o cual, que si la única pelea buena fue su única derrota, ¿por qué buscarle tantos defectos a una carrera de un boxeador que parecer no tener vicios como muchos ex campeones mexicanos? Es algo que no entiendo. No todos tienen que ser porristas, pero echarle sistemáticamente también aburre.

Checo Pérez

En todo el tiempo que tiene de existir la F1, jamás había existido un piloto que pusiera el nombre del país en alto. El único que lo ha hecho es Sergio Pérez. Está en el mejor equipo de la parrilla de la F1, tiene en su equipo al mejor piloto del mundo y le compite. ¿Qué más queremos?

Que si Verstappen es el consentido, que si van pedirle a Checo que le baje para que quede campeón el holandés, que si cualquier otro piloto haría lo mismo con el carro de Checo. De nuevo, ¿Por qué buscarle tantas aristas a algo que es tan sencillo? Checo Pérez se enfrenta a los mismos pilotos a los que se enfrenta Verstappen incluyendo al holandés. Ya le ganó varias veces, no solo una. Si eso no implica que está al nivel de su compañero de equipo, ¿qué tiene que hacer para convencer finalmente a los disque analistas?

Muchos se quieren ilusionar con los Hermanos Rodríguez, la pista debería de llamarse Checo Pérez cuando se retire, así de fácil.

Las Chivas

Después de la colección de denostación que hicieron sobre las carreras de Checo Pérez, del Canelo Álvarez, esperaba que le tocará algo parecido a las Chivas que hacen poco o nada desde la época del campeonísimo. Un campeonato cada 10 años, no estar en los primeros lugares o en la liguilla de manera constante. La verdad pensé que se le iban a ir encima al equipo que no representa lo que han hecho los otros dos jaliscienses de los que hablaron en el programa.

Pues no, hablaron maravillas de los extranjeros que están manejando al Guadalajara. Que si Fernando Hierro, que si Paulovic, que si están para campeones o no. ¿En serio? Cero críticas al equipo grande que dejó de ser grande desde el siglo pasado.

Ni Faitelson, ni Marín, ni todos los demás hablaron como se habló de los que sí han hecho algo a nivel mundial. Dijo Faitelson cuando hablaban de Checo Pérez, “no seamos porristas”, como que se le olvidó al hablar del Guadalajara y el disque modelo que deberían de adoptar para la Selección Nacional de México.

Creo que desperdicié 44 minutos de mi tiempo viendo el programa que denostó a los mexicanos que les va bien y ensalzó al equipo de mexicanos que no le va tan bien.

Los otros temas

Podría poner las frases que dirán en un sobre y sacarlas después del programa para demostrar que esos comentaristas son súper predecibles. Le doy ejemplos:

- De los campeones de la UFC: “Es un deporte muy violento”; ”no lo veo”; “creo que son muy pocos y no están compitiendo en los pesos importantes”.

- De los extranjeros en la Selección Nacional: “La Liga MX debería de tener menos extranjeros”; “como le va a Chivas, le va a la Selección Nacional”; “jugar con nacionalizados no es tener una Selección Nacional”.

- De los equipos del norte: “No son los 4 grandes”; ”su funcionamiento es en base a extranjeros”; ”nadie los ve fuera de Monterrey”.

Si quieren que el programa no se convierta en otro “La Última Palabra”, deberían de invitar a comentaristas más diversos con opiniones más retadoras. O hablar de otros temas donde no salga con la respuesta de script que ya tienen.

Sería interesante saber qué piensan de como le fue a la Selección de Beisbol y como ahí no hubo tanto reclamo en los jugadores nacionalizados.

Esperemos que le piensen en mejores temas para el próximo programa porque tirarle a los que van bien, ya está muy fuera de moda.