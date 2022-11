Tenoch Huerta, ahora Namor, no es el primer latino en ser parte de Universo Cinematográfico Marvel o MCU por sus siglas en ingles, se podría decir que la primera es América Chávez que apareció en la ultima película del Dr. Strange.

En el universo de Marvel todos los superhéroes y supervillanos tienen pasados diversos y son bastante inclusivos. Para hacer una novela grafica interesante, los pasados de muchos de los personajes tienen que ser complicados para que muchos de nosotros podamos identificarnos.

Creo que en MCU están tomando mejor la inclusión de los géneros y etnias no cambiando violentamente las versiones originales de los personajes como en Disney donde todavía tengo pesadillas con el Hada Madrina en la nueva versión de Pinocho. Marvel ha empezado en casa con Black Panther y Wakanda donde le hablan de tu al racismo y hacen que los afroamericanos se sientan valorados en una película. En la película de Shang-Chi y los Diez Anillos, le dan protagonismo a China y algo de su cultura. En la nueva entrega de Wakanda, ademas de hacerle un tributo a Chadwichi Boseman, extinto actor que encarnaba a Black Panther, incluyen un homenaje a las culturas mesoamericanas.

¿De donde viene Namor?

Antes de explicar el cambio favorable del personaje Namor, cuento un poco de su inicio. Namor es uno de los antihéroes más antiguos de Marvel Comics, en sus inicios fue concebido como el primer mutante del universo Marvel. Era hijo de un marino humano y una princesa de la Atlántida. Como cualquier cómic de los años 30′s y 40′s, Namor era blanco. En el 2022, la cosa cambia.

El nuevo Namor

Ahora Namor tiene que ver con las culturas mesoamericanas. Habla en maya y le conocen desde su origen como Kukulkán (K´uk´ulkaan) la serpiente emplumada, una divinidad que tiene relación con el viento y el agua. Calza perfecto como el nuevo Namor.

Tenoch Huerta y el racismo

Tenoch en un defensor de los pueblos originarios de México y tiene como cualidad una excelente capacidad de comunicación. Lo mejor de todo es que no tiene vergüenza de decir las cosas como son.

En su libro “Orgullo Prieto” dice: “México es un país racista que niega serlo. Con argumentos como ‘No es racismo ‚sino clasismo’, ‘acá somos todos mestizos’ o ‘nunca hubo un sistema segregacionista como en Estados Unidos’. Negamos que hemos perpetuado la discriminación durante generaciones”.

Tenoch por su tez y características físicas ha sido discriminado en México y en los Estados Unidos. Con todo y eso, ha salido adelante y ha logrado ser una buena voz contra ese racismo disfrazado que vivimos en México.

En entrevista con el portal ElMundo.es, Huerta dice “No se trata de dar voz a los que no la tienen. La voz la tenemos, lo que no teníamos son los micrófonos. No sólo es ocupar los espacios sino cómo se ocupan y qué imagen y representación se consigue. Esta película genera el espacio y representación digna, profunda y hermosa tanto de la cultura afroamericana como de la americana original. Se trata de abrir nuevos horizontes, nuevas realidades mas satisfactorias”.

En otras palabras, en la última película de Wakanda, los africanos son chingones, los mayas son chingones y no tienen que andar de jodidos y oprimidos. La representación de la realidad del racismo en México se podría ver en la somnolienta pelicula “Roma” de Alfonso Cuarón dónde Yalitza Aparicio es protagonista. Pero el deber ser y él debería ser se ve mucho mejor en Wakanda con personajes poderosos que no tienen que ser “güeritos y ultramamados”.

Namor no es el héroe de esta película ni mucho menos. Al menos eso es lo que parece en los cortos y creo que será de las pocas veces que veremos dos etnias, dos culturas minoritarias y oprimidas en los Estados Unidos , y en el mundo, peleando sin que tenga que ver nadie de tez blanca. En el guión dicen que Namor es uno de los sobrevivientes de la conquista por lo que indirectamente los villanos son los conquistadores a.k.a los españoles. ¿Cómo caerá eso en España? Dice Huerta que “No está de más que España pida perdón por su pasado en América”, ¿usted cree que esta pueda ser la ocasión adecuada?

Los que deberíamos de pedir perdón primero somos nosotros, los que menospreciamos a los otros por su color de piel. En mi tierra , Monterrey, todos andan buscando sus raíces sefardíes. Muchos de estos novoespañoles discriminan a los que tienen su misma tez. Quizás muchos de nosotros tenemos raíces de otros lugares y nuestros orígenes tienen que ver con tierras lejanas donde nuestros antepasados también fueron discriminados. Eso debería de ayudar a que seamos menos racistas, aunque no sea cierto.

No seamos como señora o señor sampetrino que ve mal a sus nietos porque no son “güeritos”. De esos que utilizan las palabras indio como insulto y que la ignorancia les impide ver la grandeza cultural de nuestro país. El racismo lo podemos ver en las mismas casas y mire que he sido testigo presencial de personas que dicen “a ver si no sale prietito”, y eso me pone bastante mal.

Esperemos que el gran escenario que trae el MCU para mostrar un poco de la cultura maya, aunque modificada, sea lo suficientemente para que al menos nos de un poco de pena la discriminación. Tenoch Huerta es un buen portavoz de los pueblos originarios. “Vengo de la periferia del poder mediático, del exterior del espacio de representación. Y por ahora siento el poder y la responsabilidad de abrir más espacios para más personas como yo. Como el poder de la palabra es el único con el que cuento usaré la palabra para poder abrir las puertas y señalar cuáles son los impedimentos. Ese es mi compromiso. Un artista tiene que tener un discurso y una posición ideológica, política o cultural. Un artista sin discurso no es siquiera un artista. Un artista sin discurso es una persona que se dedica a hacer adornos”, le dijo Tenoch a los españoles de el mundo.es.

Esperemos que el personaje de Namor siga en el MCU y aunque no sea de los buenos, que sea de los cabrones. #WakandaForever #PrietoPowerForever

Galimatías

Si me lee alguno de los becarios de El Deforma, les solicito me ayuden a echarme un chal con el buen Tenoch Huerta. Me interesa mucho el tema del racismo en nuestro país y como hacerlo mas evidente para que al menos de vergüenza.

Claro, también para tener una foto con él y con mis chavos. Una foto con Namor estaría con madre diríamos en Monterrey.