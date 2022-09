Tenoch Huerta ha revelado cómo fue el proceso por el que pasó para obtener el papel de Namor en Black Panther: Wakanda Forever y aseguró que los mexicanos “jamás decimos que no”.

Fue durante la San Diego Comic Con 2022 que Tenoch Huerta de 41 años de edad, fue presentado como Namor, el próximo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel para Black Panther: Wakanda Forever.

Por lo que Tenoch Huerta ha roto el silencio y en una entrevista para Life and Style , reveló cómo fue que consiguió el papel de Namor en la secuela de Black Panther pues los mexicanos “jamás decimos que no”.

Aparentemente, fue el director de Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler , quien le ofreció el papel de Namor a Tenoch Huerta a través de una videollamada.

“En la llamada empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia y lo que iba a ocurrir con Wakanda. De repente, en medio de la conversación en Zoom se quedó bloqueado. Cuando regresé me dijo: ‘Entonces, ¿cómo lo ves?” Tenoch Huerta

Tenoch Huerta cuenta que, simplemente respondió que todo estaba bien pero que no sabía qué le estaba ofreciendo porque no le había entendido.

“Fue hasta un par de días después cuando comprendí que me estaban ofreciendo el nuevo personaje de Marvel” Tenoch Huerta

Tenoch Huerta en la San Diego Comic-Con 2022 (Richard Shotwell/Invision/AP / Richard Shotwell/Invision/AP)

Tenoch Huerta no sabía nadar y mintió para ser Namor en Black Panther: Wakanda Forever

En una entrevista hecha a Tenoch Huerta, el actor mexicano reveló que para obtener el papel de Namor en Black Panther: Wakanda Forever tuvo que mentir para obtener el papel.

De acuerdo a Tenoch Huerta, la producción de Black Panther Wakanda Forever le preguntó si sabía nadar, ya que esto era fundamental para su personaje de Namor.

En ese momento, Tenoch Huerta no sabía nadar y solamente respondió que nunca se había ahogado y entre risas, el actor mexicano aseguró que tuvo que mentir porque si no, no le darían el papel.

Y es por eso que tuvo que llevar a su abogado al equipo de Marvel para que revelara porqué había aceptado:

“Así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo” Tenoch Huerta