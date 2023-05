IRREVERENTE

Les platico:

Claro que no fue con esas palabras, pero el trasfondo de la expropiación ordenada por el gobierno de AMLO a Ferrosur, está relacionada con la compra de Banamex por parte del rey del cobre y segundo hombre más rico de México, Germán Larrea.

Citando al célebre médico cirujano irlandés Jack The Ripper, vámonos por partes. Arre!

“El Manitas”

El 13 de enero del año pasado publiqué en estos mismos espacios la conversación que tuve con el empresario regiomontano Javier Garza Calderón, conocido en el “bajo mundo” como “El Manitas”.

Lo busqué para confirmar o desmentir los rumores de posibles compradores que se desataron tras el anuncio de Citi Banamex de su salida de México.

Javier atendió mi llamada desde Madrid, donde andaba en un “road show” buscando inversionistas para su proyecto de compra del 4o banco en tamaño en México.

El anuncio de la posible entrada de Javier al mundo bancario lo había dado días antes el presidente López Obrador, tras su reunión en Palacio Nacional con el empresario regio.

Javier me dijo textualmente:

“Solo te puedo decir que la solvencia moral que nos da no haber entrado nunca al Fobaproa ni al proceso privatizador de los 90′s, es nuestra fortaleza ante todos los inversionistas que se sumen a este proyecto de compra”.

Confirmó así lo dicho por el presidente de que había un “caballo negro” que aspiraba a comprar a ese banco.

E4T

Las afinidades de Javier con AMLO se demuestran con la fundación que hizo hace casi tres años de la Asociación Empresarios por la 4a Transformación, integrada por casi 50,000 micros, pequeños y medianos empresarios, según datos de la misma organización.

Salinas Pliego

Otro tirador que saltó a la palestra con Banamex fue Ricardo Salinas Pliego, quien expresó públicamente: “Digan cuánto quieren por el changarro”.

Después de esto no se volvió a saber ni de Javier ni de Ricardo respecto a Banamex.

Germán Larrea

Hasta que en marzo pasado se dio a conocer el interés del Grupo México -de Germán Larrea-por ese banco.

El presidente comentó en una de las mañaneras, lo siguiente:

“Vemos con buenos ojos que se lleve a cabo la operación porque se están cumpliendo, no requisitos, sino recomendaciones; nada más me falta revisar la parte de impuestos, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación. Si es el Grupo México no vemos problemas, tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro cantar”.

Las diferencias entre López Obrador con Larrea se remontan a los tiempos de la campaña presidencial del 2018, cuando el magnate minero recomendó públicamente no votar por el líder morenista.

Incluso las reformas a la ley minera impulsadas por AMLO, tuvieron como damnificado al grupo minero de Larrea.

Caen acciones del Grupo México

Al darse a conocer la expropiación de los 120 kilómetros de vías de Ferrosur, propiedad de Larrea, el valor de las acciones de su Grupo México cayeron un 4,2%, de $83.77 a $80.21.

El decreto que afecta a 120 kilómetros de los 1.500 kilómetros de vía férrea, fue firmado por López Obrador este viernes 19, un día después de emitir otra orden que designa algunas de sus emblemáticas obras como de seguridad nacional e interés público.

Ahora, además del AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya, aparece en ese rubro el llamado Corredor del Istmo de Tehuantepec, que pretende detonar a Veracruz y Oaxaca y donde el tramo en pugna suponía una piedra en el camino.

Ese trazado de 1,500 kilómetros uniría al Océano Pacífico con el Golfo de México para el movimiento exclusivo de carga.

En diciembre pasado platiqué con directivos del Canal de Panamá y en forma irónica me dijeron que estaban preocupados por la competencia que el gobierno de la 4T pretendía hacerle con su tren transístmico al Canal de Panamá, que acapara en su cruce entre el Pacífico y el Atlántico, más del 60% de la carga marítima mundial.

Operación privada

Al tratarse de una operación privada, el gobierno federal funge como solo como espectador.

Sin embargo, López Obrador ha dado a conocer sus “recomendaciones” sobre el perfil de quien será el nuevo propietario de Banamex, a saber:

Tiene que ser firma de capital privado, al corriente en el pago de sus impuestos y que se comprometa a mantener en el país el acervo cultural en posesión del banco.

Banamex tiene más de 23 millones de clientes y 1.200 sucursales en el territorio nacional.

Anuncio de Citi Banamex

Mi BigData averiguó que Citi Banamex anunciará al comprador después de las cruciales elecciones por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

Pero debido a la conexión de esa operación y la expropiación de los 120 kilómetros al Grupo México, podría haber un cambio en las fechas del anuncio.

Larrea dejó en el camino a Inbursa y Santander.

La presidenta de este último banco, Ana Botín, entendió la importancia de contar con el beneplácito de López Obrador para dicha operación y por ello lo visitó dls veces en los últimos 15 meses en el Palacio Nacional.

Lo mismo hicieron “El Manitas”, Salinas Pliego y Larrea.

Piensa mal y acertarás, o bien y también

Mi hipótesis sobre estos dos temas -basada en mi BigData- me lleva a pensar que no es remota la posibilidad de que desde el gobierno de la 4T le pidieron a Larrea que no se las haga de tos con la expropiación en contra su empresa Ferrosur, y como moneda de cambio recibirá la confirmación del beneplácito del presidente para que se quede con Banamex.

Al fin y al cabo, ¿qué tantos son 120 kilometrillos de vía férrea contra el negociazo que a Larrea y sus socios tendrán en puerta con Banamex en sus carteras?