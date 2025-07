Conocer en persona a Tatiana Clouthier Carrillo fue, para el suscrito, una auténtica experiencia.

Eran años duros tanto para ella -seguramente- y con más razón para el suscrito: aun no sanaba del todo la familia Clouthier Carrillo del misterioso “accidente carretero” en el que perdiera la vida algunos años atrás, el jerarca del clan familiar, el inolvidable Manuel “Maquío” Clouthier, en aquel fatídico octubre de 1989.

Y quien esto escribe llevaba algunos meses readaptándome a aquel aun “pacífico” Culiacán y a su “calorcito a toda progenitora”; en aquel retorno a “la tierra” luego de una estadía de más de siete años en la Ciudad de México.

En ese 1997 o 1998 quizá… Cuando inauguraron la primera sucursal de la franquicia “Mc Donald’s” en la capital de Sinaloa; un acto que cimbraba las estructuras económicas y sociales de la localidad… Como en toda capital estatal de entonces, esas “novedades” comerciales alentaban la “pompa y la circunstancia”.

Muchos de esos comensales, integrantes de distinguidas familias de Culiacán, reconocieron a Tatiana, que estaba de visita en Culiacán… Y en ese momento formada delante de mí junto a sus dos pequeños hijos; ella respondía los afectuosos saludos de las personas que hasta le ofrecían el pase hasta la caja para que no hiciera fila y ella, fiel a su tradición de honestidad y civismo, heredada en familia, prefería “hacer cola” como es debido… Democráticamente formada, aunque agradeciendo en todo momento a cada uno de sus amigos, con humildad y educación.

Fue cuando realmente supe quién era la muchacha de rasgos caucásicos, que se distinguía por su rostro estético y que estaba formada delante de mí con sus dos niños, muy pequeños, vistiendo botas “mineras” y pantalones de mezclilla, con vestigios de aluvión reseco (polvo agrícola)… Como que venían de la “faena”, sin ningún rubor.

Una de esas distinguidas damas formadas ahí también (una “tía” de su infancia, amiga de sus padres, quizá) se acercó hasta ella y fue cuando pude escuchar el razonamiento de Tatiana sobre su indumentaria: “venían del campo… Del ‘Paralelo 38’, el famoso predio agrícola de su señor padre ubicado en las inmediaciones de Costa Rica, Sinaloa, porque quiso llevar a sus hijos a la ‘cosecha de sandías’ y que como les había pagado la jornada, ellos quisieron venir a disfrutar de hamburguesas con malteada”.

La sencillez de las cosas por delante… El “sello de la casa Clouthier”. Enseñando a sus hijos el valor del trabajo… El sentido del esfuerzo. Y por supuesto, la propia “cultura del esfuerzo”.

Si algo ha caracterizado a los descendientes del ‘Maquío’ es ese espíritu democrático que imprimen a todos los actos públicos y privados de sus vidas… Sobre todo de quienes en esa familia han tomado el camino de la actividad política como Manuel y como Tatiana. No en balde sus admiradores y la gente que les conoció desde niños, busca siempre similitudes con gente de gran estatura moral y política a fin de equipararlos como familia y como núcleo productivo; el suscrito llegó a escuchar en Culiacán, expresiones como: “los Clouthier son el Clan Kennedy de nosotros…”

Vaya usted a saber… Proporciones y emociones de por medio…

Lo cierto es que Tatiana Clouthier, ya sea en Sinaloa -su tierra natal- como en Nuevo León -su tierra adoptiva- y en la Ciudad de México o donde practique las relaciones interpersonales, ha demostrado tener empatía suficiente y compromiso con lo social… A donde va deja grata impresión; siembra amistades y cosecha colaboración.

Es quizá, el ‘producto político más acabado’ de entre la descendencia del popular ‘Maquío’…

Por eso ha de ser que, desde ya, entre los panegiristas de algunos pretensos a la candidatura morenista a la gubernatura de Nuevo León en el ya inminente proceso electoral de 2027, han desatado una descomunal y mezquina campaña de ‘baja intensidad’, soterrada y miserable para desprestigiar a Tatiana Clouthier en su legítima aspiración de abanderar al ‘partido de la esperanza’ (Morena) en la próxima elección para renovar el poder ejecutivo del pujante e industrioso Nuevo León.

Deplorable circunstancia, en un partido que -genuinamente- supo aglutinar las aspiraciones de cambio del pueblo mexicano y reclutar a personajes valiosos en su momento… Como es el caso de la educadora y escritora neolonesa por adopción, Tatiana Clouthier Carrillo.

Y es que, a las formalidades tradicionales para presentar una oposición política en el marco de una campaña, hoy se suman prácticas deleznables que tienen por objeto el “asesinato de la personalidad digital” del individuo.

Esto es, que la lógica de la destrucción reputacional como recurso tradicional de políticos en campaña (ex ante en este caso) ahora se ha “digitalizado”… Por lo que el objetivo de desprestigiar al contrario, que pretendían las filtraciones, las ‘columnas de opinión pagadas’ y/o los spots radiales, que antes tomaban varios días en planearse y distribuirse, hoy se materializa en minutos desde una cuenta anónima o un PDF sin firma, pero con alto potencial viral.

En este nuevo escenario de las campañas políticas con “golpeteo digital”, se vive una especie de ecosistema donde se premia instantáneamente el “clic” y la indignación.

Para que funcione, esta ‘estrategia’ no necesita grandiosas inversiones ni grandes medios: se trata de narrativas empaquetadas para viralizar, no para comprobar. En ese ecosistema, lo que importa no es si algo es cierto… Sino si puede parecerlo.

Así es como desde este espacio, no solo afirmamos tener los indicios… Sino que asumimos que en Morena hay una o varias guerras al interior, de cara ya al proceso electoral de 2027, que habrá de renovar gobiernos en dos de tres niveles y las cámaras locales como federal de diputados…

Sostenemos que existe una campaña de “desprestigio interno” contra la humanidad y el prestigio de Tatiana Clouthier Carrillo, al interior de Morena Nuevo León… En el marco del escenario previo a la elección del 2027, donde se renovará específicamente el Poder Ejecutivo Local.

Se puede entender que Morena, funciona como una amplia sombrilla que prohija con su protección solar a diversas facciones internas, aunque posean agendas propias… Pero al interior de estos subgrupos los conflictos también se libran digitalmente.

El ‘golpeteo’ interno contra la exdiputada Tatiana Clouthier Carrillo

La propia Tatiana ha señalado la existencia de una campaña difamatoria y ha puesto a disposición su historial público y privado para su comprobación… Y consecuente desestimación.

Dos publicaciones recientes acusaron a Tatiana Clouthier de haber favorecido a Versatilidad Industrial de Saltillo (VINSSA) —empresa vinculada en el pasado a su esposo— durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía (enero 2021 - octubre 2022). Lo cual es descomunalmente falsa…

La acusación afirma que Clouthier habría impulsado beneficios indebidos para la compañía. El relato busca parecer ‘coyunturalmente verídico’… Pero no lo es: conecta a la empresa con su familia y le atribuye un supuesto incremento de operaciones con respaldo institucional. Pero puntualizando y compulsando los datos, la narrativa se cae por sí sola.

Por principio de cuentas, hay que señalar que VINSSA fue constituida en 1983 y cuenta con permisos emitidos por el SAT desde hace casi tres décadas, mucho antes del cargo de Clouthier… Por lo que la dependencia llamada Secretaría de Economía, no solo no intervino…. Ni siquiera existía en aquel tiempo en la estructura del gobierno federal mexicano.

Cabe aclarar también, que Tatiana Clouthier contrajo además matrimonio muchos años después de 1983, año en que se constituyó legalmente VINSSA, por lo que ella nunca formó parte de la sociedad mercantil siquiera.

Además, el referido permiso textil, que es la única gestión hecha ante la Secretaría de Economía -en 2015- que se le reprocha en este chisme de ‘baja ralea’, ocurrió cuando Clouthier trabajaba en la iniciativa privada, sin cargo público.

Se advierte también que el esposo de la exsecretaria de economía, José Martínez Minor, vendió su participación en octubre de 2021; desde entonces ni él ni Clouthier tienen intereses en la empresa.

Razón por la cual, se puede afirmar también que la supuesta filial de VINSSA, con asiento en el Estado de Texas, EE. UU., fue registrada en el año 2022, ya que habían vendido y por lo cual, no se advierte ningún vínculo familiar con ese cuerpo empresarial.

Y para finiquitar este puntual listado de razonamientos, se ha de decir que la gestión de la maestra Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía, en la gestión de Andrés López Obrador, se dio en el lapso comprendido del 4 de enero de 2021 al 6 de octubre del 2022, por lo que, al momento de su gestión, no había ya relación societaria qué declarar, de conformidad con la ley sustantiva en materia administrativa vigente.

Así que… Señores que viven la política de las cañerías y actúan en la oscuridad de la noche… Que difunden desde el cómodo anonimato del W. C… tengan la bondad de no publicar mentiras ni infamias.

Tengan dignidad… Respeten el oficio de la comunicación… La noble tarea del servicio público y la política.

Respétense a sí mismos.

Sobre Tatiana Clouthier, lo único que pueden publicar es que es una mujer íntegra, parte de esa nueva generación de políticos que ha venido impulsando la transición democrática en este país; que es genuina defensora de las causas más nobles de la población mexicana, todas orientadas en el plano liberal y democrático.

Tatiana es una digna aspirante a la nominación morenista a la gubernatura en el 2027… Su historia, construida en la “cultura del esfuerzo”, asumiendo y venciendo sus propias adversidades… Sin privilegio alguno… La avalan en su genuina pretensión.

